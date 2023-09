Grande Fratello 2023, c’è già una prima coppia nata nella Casa? Partiamo dal principio. Il reality di Alfonso Signorini – e Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista unica e Rebecca Staffelli in quello di ‘voce del popolo’ – è appena iniziato. Lunedì 11 settembre, finalmente, sono stati svelati i 15 concorrenti a cui, probabilmente, se ne aggiungeranno altri tra vip e nip. Questa è la novità più succosa: quest’anno il GF torna alle origini e apre la porta rossa anche a “persone comuni”, non più solo famose.

Siamo quindi alle battute iniziali, ma di fatto sono bastati solo 3 giorni per generare piccole polemiche e, soprattutto, curiosità tra il pubblico per dinamiche e alleanze. Anche perché, come detto, la grande novità di questa nuova edizione è la convivenza tra personaggi noti e personalità sconosciute al mondo dello spettacolo. Ma veniamo alla presunta nuova coppia che starebbe nascendo nella Casa. O meglio nel Tugurio.

Leggi anche: “È follia, stavolta non si è regolato”. Paolo, pubblico del GF avvelenato. Cosa è successo nella Casa





GF, c’è già una prima coppia? I sospetti del pubblico

Già, al GF 2023 è tornato anche il Tugurio. E alla fine della prima diretta di lunedì scorso alcuni concorrenti sono già finiti ad abitare lì, una parte della Casa decisamente meno confortevole. Insomma, come racconta Novella 2000, in rete qualcuno ha già notato un piccolo particolare che potrebbe indicare la nascita della prima coppia del Grande Fratello 2023.

I protagonisti sono Vittorio Menozzi e Anita Olivieri. A scatenare gli utenti è stato un gesto di lui. Nello specifico, sarebbe stato un piccolo estratto della diretta ad aver alimentato l’idea secondo la quale tra i due possa esserci del tenero. Nella clip in questione, i due stanno chiacchierando; a un certo punto però, lui ha pensato di attirare l’attenzione della compagna sfiorandole la gamba.

Tutto si è svolto in una frazione di secondo, va detto, ma tanto sarebbe bastato a scatenare la fantasia degli utenti e fan del GF. Ci avranno visto lungo, quindi prossimamente vedremo un interesse e un avvicinamento concreto di Vittorio per Anita oppure è solo fantasia? Non resta che aspettare.