Grande Fratello 2023, il consiglio arriva forte e chiaro. Colpi di scena, nuove amicizie e abbandoni: il reality show di Alfonso Signorini promette sempre un grande spettacolo per il pubblico di telespettatori italiani. E nelle ultime ore i fan del programma hanno avuto modo di seguire un botta e risposta decisamente interessante tra due inquilini della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlano di Letizia Petris e Paolo Masella. Ecco cosa è successo.

Letizia Petris gela Paolo Masella. La convivenza forzata tra vip e nip della casa del Grande Fratello 2023 non è sempre facile. Caratteri che non sempre risultano essere troppo compatibili e inevitabili fazioni che vanno a crearsi nel corso della trasmissione: questo e molto altro ancora sta succedendo davanti alle telecamere della casa di Cinecittà.

Grande Fratello 2023, Letizia Petris gela Paolo Masella: “Tu non usi il profumo, perché?”. Cala l’imbarazzo

Ma per tornare alle ultime vicende che hanno interessato il pubblico a casa, al centro della scena ci sono Letizia Petris e Paolo Masella, intenti a chiacchierare del più e del meno dopo un momento di avvicinamento. Ma oggi i due provano a tornare sui propri passi senza per questo interrompere del tutto i rapporti. Questo per lo meno stava accadendo fino a oggi.

“Io non ti ho insultato e non è così. Per me non è così. Dal momento che non puoi avere rapporti con me, ma li hai con altri e non è gelosia. Di cosa parlo? Quando eri triste prima venivi da me perché ti trovavi a tuo agio, giusto?”, sono state le motivazioni del macellaio che ha dunque provato a spiegare alla diretta interessata cosa pensa realmente. “Ma sono dei giorni che vedo che queste cose le fai con altri e lo sai. Se tu hai delle amiche non hai per forza bisogno di andare dai maschi, per farti capire. Io vedo che tu hai gli stessi comportamenti che avevi con me…”.

Ragazzi,

giuro che commentando i vari personaggi del GF con un mio conoscente,avevamo fatto una scommessa.

HO VINTO!!!!!!#grandefratello pic.twitter.com/yO12XIAkJk — Lalla (@Lalla84455247) November 1, 2023

Oggi i due sono nuovamente molto vicini, ma Letizia non sembra gradire moltissimo. Al di là dei rapporti personali, nelle ultime ore un video è diventato virale proprio per le ipotesi sollevate dopo il botta e risposta tra i due. “Tu non usi il profumo, vero? Perché?“, ha domandato Letizia a Paolo nel corso della chiacchierata. Paolo ha ammesso di non avere “una cultura del profumo” e Letizia lo ha subito gelato: “Dovresti iniziare. Qual è il tuo profumo? Quello della tua pelle?“.