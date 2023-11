Grande Fratello 2023, la notizia fa presto il giro del web. Il reality show di Alfonso Signorini procede indisturbato e non senza regalare al pubblico grandi colpi di scena. Vip e nip condividono già da diverso tempo la stessa casa. E nelle ultime ore, a proposito di colpi di scena, l’annuncio di Ciro Petrone, che sembra aver preso la decisione di abbandonare il gioco: “Si tratta del fatto che non sto bene. Capito?”. Come andrà a finire la questione? Nel frattempo fa capolino il puntuale e incontestabile verdetto da parte del giudice assoluto del programma, il pubblico.

GF 2023, chi è il concorrente preferito della settimana? Insomma, il programma procede a gonfie vele e non senza sorprese, proprio come quella che riguarda Ciro Petrone, il famoso attore napoletano reso celebre da Gomorra. Il giovane è molto noto per essere sempre sul pezzo e far ridere tutti. Il concorrente starebbe valutando di abbandonare il gioco. E prima di scoprire la decisione definitiva, un’altra notizia continua a correre sul web alla velocità della luce.

GF 2023, chi è il concorrente preferito della settimana? Il risultato del sondaggio parla chiaro

Il concorrente preferito della settimana? Nessuno può saperlo se non il pubblico italiano di telespettatori, il cui verdetto arriva puntuale come ogni settimana grazie al sondaggio lanciato sul web. Spediti dritti al televoto ben quattro concorrenti, ovvero l’immancabile Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. Chi riuscirà a salvarsi tra di loro? Il risultato del sondaggio reso noto su Biccy.it ci aiuta a prevedere già qualcosa per il futuro.

Infatti il concorrente che non riuscirà a raggiungere risultati ottimali si qualificherà tra i primi candidati alla prossima eliminazione. Curiosi di scoprire chi al momento risulta essere già sulla strada della salvezza? Per molti il risultato non suona come una grande novità. Infatti al primo posto si qualifica sempre lei, l’imbattibile, almeno per adesso, Beatrice Luzzi.

Finisce dritto all’ultimo posto in classifica di gradimento Alex Schwazer. Fiordaliso e Giselda, invece, si piazzano in posizione intermedia. Ma per i più curiosi, ecco le percentuali di gradimento raccolte in seguito al sondaggio. Beatrice riceve il 59% dei voti, seguita da Giselda con un 16%, dunque Fiordaliso con un 14% e in ultimo Alex con un 11%.