Grande Fratello 2023, la frase del concorrente non passa inosservata. Nel corso della puntata del reality show Alfonso Signorini ha voluto ricordare a tutti i concorrenti, vip e nip, la missione della trasmissione, puntualizzando che gli autori del programma presteranno particolare attenzione agli atteggiamenti tenuti davanti alle telecamere e ai microfoni. Questo l’avvertimento celato del padrone di casa: “La parola chiave quest’anno è il rispetto. Rispetto tra di voi e tra di noi e il pubblico. Qualche volta in questi giorni questo rispetto è venuto meno. Mi raccomando, sapete quanto ci teniamo”. Coinquilini avvisati, mezzi salvati…recita il detto.

La frase di Paolo Masella ai microfoni del Grande Fratello 2023 non passa inosservata. Il reality show parte alla grande e con nuove regole. Prima tra tutte quella che tirerebbe in ballo gli atteggiamenti dei concorrenti. Gli autori del programma presteranno maggiore attenzione ai modi di esprimersi e di comportarsi dei vip e nip che hanno varcato la gettonatissima porta rossa della casa più spiata d’Italia. Eppure…

La frase di Paolo Masella ai microfoni del Grande Fratello 2023: la decisione degli autori

Paolo Masella, il macellaio, si sarebbe lasciato andare a una considerazione poco delicata nei confronti della città partenopea. Cosa ha detto è presto svelato. Il concorrente nip ha posto l’accento su una “mancanza di cultura” della città in questione. Questo il pensiero del concorrente: “Per i miei gusti Napoli non rientra neanche nelle prime cinque perché ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Parlo per me non dico in generale. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia”.

Ovviamente l’espressione non poteva che essere subito presa di mira dalle critiche, e anche il padrone di casa ha ritenuto opportuno intervenire in merito alla questione. Alfonso Signorini, rivolgendosi al concorrente, ha detto qualcosa. “Paolo tu lo sai che ti adoro però io porto Napoli nel cuore e non puoi dire che non ha delle bellezze perchè mi arrabbio. Non si possono fare classifiche prima Roma, poi Firenze, la bellezza è ovunque”.

Queste dunque sono state le parole con cui Alfonso Signorini ha commentato l’espressione del concorrente. E poi? Nonostante il pubblico si aspettasse da subito qualche conseguenza, per l’inquilino nip il provvedimento sembra non essere stato preso in considerazione. Di contro a intervenire in merito all’espressione utilizzata dal concorrente è stato Massimiliano Varrese: “Ma non scherziamo. Napoli è una delle città più culturali d’Italia”.