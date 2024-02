Giuseppe Garibaldi, la brutta notizia durante la puntata del Grande Fratello: è Signorini a fare il punto della situazione e a raccontare come sta il ragazzo. Per chi non lo sapesse infatti, il giovane è dovuto uscire per accertamenti medici. Solo qualche giorno fa infatti, Giuseppe si è sentito male ed è stato soccorso immediatamente dagli altri inquilini della casa. Il ragazzo era stato subito portato via e visitato, ma era rientrato dopo alcuni giorni di convalescenza.

Ora però Garibaldi è uscito di nuovo e sarebbe dovuto rientrare durante la diretta del 14 febbraio, poi la brutta notizia di Alfonso. Il suo assenteismo nella puntata di ieri sera è dovuto a un altro malore sembra, che ha richiesto ulteriori accertamenti. Il fratello Nicola ha rassicurato i sostenitori tramite social media, confermando che le condizioni di Giuseppe sono stabili.





Giuseppe Garibaldi, la brutta notizia durante la puntata

Alfonso Signorini, durante la trasmissione, ha informato che Garibaldi sta bene e che i medici stanno monitorando la sua situazione, senza però fornire una data precisa per il suo rientro nella Casa. La produzione del programma e Signorini hanno espresso il desiderio che Giuseppe possa riprendere presto la sua esperienza nel gioco, ma hanno anche sottolineato l’importanza di non affrettare il processo, dando priorità alla sua salute.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili. Scrive il fratello, tranquillizzando tutti i fan del giovane e i telespettatori: “Un saluto a Garibaldi, il nostro Giuseppe. Vi dico che sta bene, è sotto osservazione. Naturalmente sotto la cura e l’osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave”.

🔴 Nicola Garibaldi rassicura sulle condizioni di salute del fratello.

E ancora il fratello di Garibaldi: “Giuseppe sta bene in sostanza, ma è giusto approfittare di questi giorni fuori dalla Casa per fare tutti gli accertamenti che il caso richiede. Quindi un abbraccio enorme a Giuseppe”. Non ci resta quindi che attendere il rientro di uno dei personaggi più iconici di questa stagione del reality show in onda su Canale 5.

