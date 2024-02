Per ben cinque mesi, Anita ha più volte parlato ai suoi compagni del Grande Fratello una persona a lei molto cara, il suo fidanzato Edoardo. Ieri sera, nel giorno di San Valentino, i due hanno avuto la possibilità di incontrarsi e fare chiarezza sulla loro storia. Alfonso ha aperto il collegamento con la Casa e ha invitato Anita a raggiungere la Mystery dove ad attenderla c’era un pacco.

“La nostra è la storia della ragazza che si innamora del principe”, ha detto Anita emozionata prima di aprire il pacco con un mazzo di fiori con un bigliettino: “Questi sono per te, buon San Valentino”. “Siamo fatti per stare insieme” ha esclamato emozionata prima di poterlo baciare a riabbracciare. In tanti pensavano che il fidanzato non esistesse ma nella puntata del 14 febbraio Edoardo ha fatto una sorpresa.

Grande Fratello, entra il fidanzato di Anita Olivieri

La storia d’amore tra Anita Olivieri e Edoardo Sanson è iniziata ai tempi del liceo. Lui aveva 14 anni, lei 13. “Ci siamo conosciuti alle medie, lui è più grande di me di un anno. Mi innamorai subito e lui lo scoprì. Mentre eravamo al liceo feci una preghiera chiedendo di poter dare il mio primo bacio a lui. Mi scrisse in quel momento, fu una cosa assurda. Iniziammo a scriverci, a sentirci, poi ci siamo fidanzati. Siamo stati insieme 10 anni, sono stati anni complicati dai 13 ai 23”, ha raccontato Anita.

E ancora: “Ci siamo lasciati nel 2021 per due anni, non ci siamo parlati, era un rapporto complicato. Non mi sentivo amata, ci sono state delle mancanze. Volevo e meritavo di più”. Poi sono tornati insieme e ora lei si dice molto innamorata. Durante l’incontro al Grande Fratello Edoardo ha lasciato un bigliettino ad Anita e questo ha fatto infuriare il pubblico a casa.

Questo non era un fazzoletto

Anita deve essere squalificata#GrandeFratello pic.twitter.com/eQwqh36RqV — lucabo (@lucaMilansempre) February 15, 2024

Edoardo ha lasciato ad Anita un biglietto e in tanti hanno chiesto un provvedimento. È infatti vietato ricevere notizie dall’esterno come già tempo fa aveva fatto la madre della Olivieri lasciandole un biglietto tra i medicinali, cosa che aveva portato alla sua nomination d’ufficio. “Il fidanzato di #Anita gli ha dato un biglietto, ripreso dalle telecamere e queste parlano di microfoni spenti”, “Alfonso e da squalifica Anita sta leggendo il biglietto che le ha dato il suo fidanzato e con Rosy lo sta leggendo. Devi squalificarla”.