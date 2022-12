Arrivata una confessione molto importante, che riguarda Giaele De Donà del GF Vip 7. Il fratello ha fatto coming out con parole molto decise, che hanno già fatto il giro della rete. Lo ha fatto tra l’altro in occasione di un programma televisivo, già molto seguito dal pubblico. Si era saputo da tempo della presenza del giovane, ma ora c’è stato anche un momento molto importante perché ha finalmente raccontato tutto anche sulla sua sfera privata. E ha chiarito quale sia il suo orientamento sessuale.

Dunque, Giaele De Donà del GF Vip 7 non ha potuto guardarlo, ma suo fratello ha deciso di fare coming out e ora la notizia ha già fatto il giro del web. A proposito della sorella, quest’ultima ha svelato un suo piano contro Antonella Fiordelisi: “No, tipo quando lei ci manda delle frecciatine noi diciamo: ‘amore dolce’, così la facciamo innervosire ancora di più. Non dobbiamo rispondere alle frecciatine di Antonella, dobbiamo ignorarla”. E Oriana Marzoli ha apprezzato questa sua idea.

Giaele De Donà del GF Vip 7, suo fratello ha fatto coming out

Anche il parente stretto di Giaele De Donà del GF Vip 7 è impegnato ora in un reality show. E il fratello ha voluto fare coming out precisamente a Summer Job, visibile sulla piattaforma Netflix. Dopo aver avuto un breve flirt con una ragazza che si chiama Sofia, ha voluto svelare il suo interesse anche nei confronti del compagno di avventura, Pit. Queste le sue parole riportate dal sito Biccy: “Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo, sono sincero”.

Poi il ragazzo ha aggiunto: “E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì, ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio. Quindi puoi sentirti lusingato perché non l’ho mai detto così palesemente prima. Sei un ragazzo straordinario, una persona molto carina, lo ammetto. Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze. Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure”. Ma andiamo a scoprire meglio chi sia Matthias De Donà.

Come illustrato nella sua presentazione a Summer Job, Matthias De Donà ha 18 anni, è originario del Veneto e ha ottenuto il diploma all’interno di un college inglese col massimo dei voti. Ha anche ammesso di non avere voglia di lavorare e che ama solamente sfrenarsi e divertirsi.