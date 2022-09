Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà al GF Vip 7, due concorrenti contro. Le ultime vicende accadute davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia hanno chiarito che tra le due gieffine non esista di certo una spiccata simpatia reciproca. Parole forti e accuse, ma la risposta della Lambo scatena l’ironia tra i fan.

La risposta di Ginevra Lamborghini a Giaele De Donà scatena l’ironia dei fan. Nella casa del GF Vip 7 forti accuse tra le concorrenti: lo hanno sentito chiaramente i fan che su Twitter hanno riversato i dovuti commenti sul ‘caso’.

Da una parte Ginevra Lamborghini che ha pubblicamente accusato Giaele De Donà di non amare suo marito e di preferire la sua ricchezza, dall’altro la De Donà che non ha esitato a rispondere a tono: “io faccio shopping con le carte di credito di mio marito, lei con le carte di credito dei suoi genitori“. (Ginevra Lamborghini, quanto guadagna: la cifra al mese).

La vicenda non si è fermata a un botta e risposta a caldo ma si è riversata anche tra gli utenti che hanno commentato con ironia la replica della Lambo. Infatti Ginevra ha risposto: “Semplicemente no comment. Non è la verità, io i soldi me li guadagno con il mio lavoro”.

E ancora: “Prendo il mio stipendio da dipendente normale, la Lamborghini non l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”. E davanti alla rivelazione che la De Donaà sia solita cambiare borsa ogni giorno: “Ma come si fa? È uno schiaffo agli italiani! È uno schiaffo agli italiani! Vergogna! Vergogna! Sei una vergogna! Vai a fare della beneficenza!“. Pioggia di commenti ironici dopo quelle parole.