Ginevra Lamborghini ancora protagonista nella nuova diretta GF Vip 7. Giovedì 29 settembre si è di nuovo parlato della ‘guerra a distanza’ con la sorella Elettra, che dopo la diffida ha raccontato sui social la sua verità. Ha spiegato infatti di non avere mai ricevuto una lettera e si augura che in questa storia “ci sia un copione o qualcuno dietro”, aveva scritto in una delle sue stories.

“Non c’è nessun copione – la replica di Ginevra Lamborghini messa al corrente dello sfogo- sarebbe folle, io non ho nessuna intenzione di metterla in cattiva luce. Anzi, sono qui a chiederle di parlare, capisco che magari non voglia farlo qui, ma neanche io lo vorrei. Mi piacerebbe avere un confronto con lei da sole, nel silenzio della nostra cameretta come facevamo da bambine. Vorrei solo parlarle e, come ho detto, chiederle scusa ribadendo che la mia porta per lei resta aperta”.

Ginevra Lamborghini, quanti soldi guadagna al mese

Non solo. Sempre durante la diretta GF Vip 7 ancora scintille con Giaele De Donà. Ginevra Lamborghini ha accusato la coinquilina di prendere in giro il marito (“Non sei innamorata se non del suo conto in banca” ) e la coinquilina tirando in ballo la sua famosa famiglia e le sue “carte di credito”. Ma a quanto pare le cose sono diverse da come crede Giale.

Nella notte Ginevra Lamborghini ha continuato a sfogarsi contro di lei con Nikita e ha anche rivelato quanto guadagna di preciso ogni mese, come riporta il sito Biccy: “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro”.

ginevra tra un po’ ci confida che prende il reddito di cittadinanza perché non può mangiare — marco (@miettmoncler) September 29, 2022

Comunque Ginevra Lamborghini della casa Lamborghini, diretta ereditiera dell’azienda più ricca di Italia, ha detto su Canale 5 che non ha i soldi per la benzina — fede 🐝 (@ansiaecaffe) September 29, 2022

ginevra lamborghini che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare in fabbrica e quindi può difendere le povere famiglie italiane dai ricconi come giaele 😭 #gfvip — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) September 29, 2022

Ginevra campa con 1200

euro al mese ,e cicciolina è vergine #gfvip — il nome non può essere vuoto (@Nessuno48955352) September 30, 2022

E ancora: “Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.