“Non ci credo…”. The Voice Senior, il padre di Laura Pausini in lacrime: la sorpresa sul palco, poi il ‘brutto colpo’

The Voice Senior, il padre di Laura Pausini non supera la prova. Fabrizio Pausini finisce la sua corsa sul palcoscenico del talent a un solo passo dalla semifinale. Nonostante siano state tante le emozioni suscitate dopo la sua esibizione, il giudice non è stato convinto e per Fabrizio il verdetto è stato così conclusivo.

Sul palcoscenico Fabrizio Pausini si è esibito con il brano La Bohème di Charles Azvanour, suscitando non pochi apprezzamenti da parte di tutti: “Laura Pausini è fortunata perché porta un cognome importante, quello di papà Fabrizio”, queste le parole di Gigi D’Alessio prima che iniziasse l’esibizione davanti alle telecamere di The Voice.

Un momento televisivo decisamente emozionante anche quando la padrona di casa, Antonella Clerici, ha esortato la moglie di Fabrizio a raggiungerlo sul palcoscenico. Con Gianna, infatti, una vita di condivisione e complicità da ben 52 lunghi anni. La mamma di Laura, dunque, ha esordito rivolgendosi al marito: “Sei meravigliato che sono salita sul palco? Anche con Laura sto sempre dietro…”.





Per poi aggiungere: “Quando è venuto la prima volta qui era uno dei pochi da solo e mi è sembrato scortese anche verso di lui non esserci. Ecco perché sono qui sul palco”. Una grande emozione visibile anche dentro gli occhi dell’amata moglie che ha sottolineato qualcosa in più.

“Sai, è 52 anni che lo sopporto…Siamo una coppia vivace, stiamo bene…”. Il pubblico non poteva che apprezzare a gran voce il momento televisivo, ma davanti alla decisione finale purtroppo Fabrizio non ce l’ha fatta. A dover scegliere chi fare proseguire verso la puntata finale proprio Gigi D’Alessio.