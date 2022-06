Gianluca Semprini: età, altezza, peso, moglie, figli e la sorella morta del giornalista di Estate in Diretta (programma che sostituisce La Vita in diretta di Alberto Matano). Noto al grande pubblico per essersi occupato di cronaca e inchieste scomode, il conduttore e giornalista della Rai è anche uno scrittore e ha pubblicato libri sulla strage di Bologna, “La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto” e sul caso di Luigi Ciavardini (ex terrorista italiano, ed esponente del gruppo eversivo d’ispirazione neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari) contestandone la matrice come figlia della strategia di destra. Con Mario Caprara ha anche scritto due libri sugli anni di piombo e sul terrorismo di destra in Italia.

Il giornalista è stato alla guida del programma di approfondimento di Rainews24 “Quel che resta del giorno”, trasmissione all’interno della quale Gianluca Semprini ha ospitato personaggi ed esperti di vari settori con interviste in merito ai fatti del giorno. Ha iniziato la carriera lavorando per alcune radio romane e come freelance si è dedicato ad alcune pubblicazioni e collaborazioni. Gianluca Semprini è giornalista professionista dal 1995, è iscritto nell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e prima di approdare in Rai ha lavorato poi per Sky Italia, in particolare a Sky Tg 24.





Gianluca Semprini: età, altezza, peso, moglie, figli, sorella morta

Dal luglio 2016 è passato alla Rai, ma prima ha moderato il confronto televisivo tra i candidati alle elezioni primarie di “Italia. Bene Comune” del 2012, per le primarie del Partito democratico del 2013 e il dibattito tra i candidati sindaco dei principali comuni italiani delle elezioni comunali 2016. Nel 2018 ha condotto in coppia con Ingrid Muccitelli La vita in diretta estate; nel 2021 è stato al timone di Estate in diretta con Roberta Capua e la coppia è stata riconfermata nel 2022.

Gianluca Semprini: età, altezza, peso, moglie, figli e sorella morta. Gianluca Semprini non ama molto i social e in fatti ha un profilo Instagram dove ha pubblicato pochissimi post, tutti momenti trascorsi insieme alla sua bellissima famiglia: la moglie e i quattro figli. Il giornalista aveva una sorella, Arianna, morta molto giovane tra le sue braccia e da quel momento il cronista ha detto di vivere la vita anche per lei, che purtroppo è scomparsa troppo presto.

Gianluca Semprini: età, altezza, peso, moglie e figli – Il giornalista è nato a Roma il 31 agosto 1970, segno zodiacale Vergine. È alto 1 metro e 86 centimetri per un peso di 80 chili circa. È sposato con Valentina, di cui si dice sia innamoratissimo e che gli ha dato tre dei suoi quattro figli, di cui due gemelli. Dicevamo dei figli: Federica è nata dalla precedente relazione con Rachele. Con Valentina ha invece avuto Bianca e i due gemelli, Rocco e Maddalena.

Roberta Capua: età, altezza, peso, marito, figlio e cugina famosa