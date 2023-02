Attimi di forte apprensione durante l’ultima puntata di Domenica In. Ospite di zia Mara Venier, uno dei protagonisti di Sanremo 2023: Gianluca Grignani. Il cantante si è raccontato senza indugi e ha parlato del brano che ha portato alla kermesse ligure. Tuttavia, in tanti hanno notato, ad un certo punto, che Gianluca Grignani avesse una strana macchia rossa sotto al naso. Molti sui social, a quel punto, hanno pensato fosse sangue e che l’artista milanese si stesse sentendo male.

Molti però, studiando bene a fondo il video, sono certi sia solo un graffio. Chiaramente sui social si è fatta molta ironia sulla vicenda, a volte cadendo su frasi non proprio carine sul cantautore. Dal canto suo, Grignani ha voluto raccontare per bene la sua esperienza a Sanremo, ringraziando in primis Mara Venier: “Sono molto felice di essere qui. Io e te poi ci conosciamo da tanti anni. Sono venuto qui da te a promuovere anche uno dei miei primi album”.

Gianluca Grignani, paura a Domenica In: “Sta sanguinando”

E ancora: “Se ho dormito bene? Nì, io non dormo molto sono un po’ nottambulo. A volte capita che non dormo nemmeno. Su tre giorni ne dormo uno e mezzo. Ho lo studio in casa e lavoro spesso. Se mi viene l’ispirazione entro in studio. A Sanremo non sapevo nemmeno le classifiche e non ho parlato nemmeno Fantasanremo”.

Poi ancora Grignani: “Il pezzo che ho portato lo avevo fermo da anni. Sicuramente è un brano un po’ tormentato. Come mai io ogni tanto tendo a sparire? Io non sparisco, sono gli altri che non mi seguono. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato che sparire avrebbe avuto più senso che apparire. Io dico sempre che ho aperto l’occhio sinistro, io sono mancino”.

raga ma sta uscendo il sangue dal naso a gianluca grignani… #DomenicaIn — ree ✪ cha cha cha (@mementojeon) February 19, 2023

E conclude: “Poi ho ricominciato dalle spiagge, facevo concerti in spiaggia. Com’è possibile che io non abbia vinto il premio della critica? Potrei essere polemico e lo sai che sarei capace di farlo. Sai come sono fatto, però dirò solo due cose. Sono contento, se mi ricordo di chi l’ha vinto tra qualche anno e non faccio nomi. Però il vero premio l’ho preso dalla gente, il premio dato dalle persone. Questa per me è una cosa molto importante”.

