“Tutto ripreso”. GF Vip, Oriana Marzoli e la ‘soffiata’ a Giaele De Donà: terremoto in arrivo

GF Vip, la soffiata di Giaele a Oriana. Fa ancora discutere il litigio tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Tutto è avvenuto dopo un’altra litigata, quella che ha coinvolto la modella venezuelana, Luca Onestini e Matteo Diamante. Quest’ultimo è stato addirittura accusato di razzismo per alcune frasi: “Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo…”. Successivamente anche Martina è intervenuta attaccando pesantemente Oriana.

Tra le due sono volate parole pesanti. Martina Nasoni ha accusato Oriana Marzoli di essere una maleducata per il fatto che sta con gli occhiali da sole in casa e dice parolacce. Martina ha quindi attaccato Oriana e ha detto: “Mi chiami cog…a”. La modella venezuelana ha ribattuto: “Nessuno ti ha chiamato cog…a”. Allora Martina ci è andata giù pesante: “E quando dici put… alle spalle delle persone? Tesoro dimmelo in faccia allora!”. Lite pesante, dunque, e adesso è Sofia Giaele De Donà a dire la sua sulla vicenda.

La ‘soffiata’ di Sofia Giaele a Oriana Marzoli

Dopo la litigata tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli Sofia Giaele De Donà ha voluto dare un consiglio alla modella venezulana: “Tu hai fatto benissimo, non commentare perché automaticamente passi dalla parte del torto. Ti ricordi quando ti dicevo che tu sbagliavi a urlare e fare scenate perché automaticamente passi dalla parte del torto? Ecco, questa sera non l’hai fatto. Prendi e porta a casa… ha sbagliato lei, si è confermata per quello che è. Sei stata perfetta!”.

In seguito Sofia Giaele De Donà ha spinto Oriana Marzoli ad andare in confessionale per raccontare come sono andate le cose: “Ora vai in confessionale e racconta di nuovo tutto quello che è successo così non ci possono essere le clip”. Oriana ha risposto positivamente: “Ovvio che lo farò!”.

Giaele a Oriana: “Ha sbagliato lei, si è confermata per quello che è. Sei stata perfetta…” ❤‍🩹 #oriele #gioiellers pic.twitter.com/XPpeMAFe27 — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 19, 2023

Successivamente Oriana Marzoli, di ritorno dal confessionale, ha rivelato: “Mi hanno detto che è stato tutto ripreso e mi hanno consigliato di stare tranquilla e serena”. Insomma, guai in vista per Martina Nasoni che forse stavolta ha davvero passato il segno. E voi come la vedete? Ci saranno provvedimenti per l’ex di Daniele Dal Moro?

