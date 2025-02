Il Festival di Sanremo 2025 è entrato nel vivo, e l’attenzione si concentra non solo sulle esibizioni dei 30 artisti in gara, ma anche sulle previsioni dei bookmaker riguardo al possibile vincitore. Le quote scommesse offrono uno spaccato interessante sulle aspettative e sulle tendenze emergenti. Tra i nomi più quotati per la vittoria finale spiccano: Simone Cristicchi, che con la sua canzone “Quando sarai piccola”, ha fatto piangere l’Ariston che gli ha dedicato una standing ovation.

Giorgia: La cantante romana, già vincitrice del Festival nel 1995 con “Come saprei”, torna sul palco dell’Ariston con il brano “La cura per me”. La sua performance ha suscitato grande entusiasmo, posizionandola come una delle principali favorite, con quote che variano tra 4,50 e 6,00. Olly: Il giovane talento ha sorpreso pubblico e critica, emergendo come uno dei favoriti. Le sue quote sono competitive, riflettendo le aspettative positive nei suoi confronti.





I favoriti di Sanremo 2025 secondo i bookmakers

Achille Lauro: Con una presenza scenica consolidata e un seguito fedele, si posiziona tra i favoriti, con quote che attestano la fiducia dei bookmaker nelle sue possibilità. Le quote scommesse sono soggette a variazioni man mano che il Festival procede e le esibizioni influenzano le percezioni del pubblico e degli esperti. C’è anche Brunori Sas che ha convinto con la sua canzone sulla figlia “L’albero delle noci” che si attesta a circa 12 e quindi si piazza al papabile quarto posto.

brunori sas DEVE vincere sanremo 2025 pic.twitter.com/9G8QRRCoKe — This-agio 💎 💐 (@this_agio_) February 11, 2025

Segue Fedez che con la sua “Battito” ha voluto portare sul palco dell’Ariston una canzone sulla depressione e che raggiunge in media il quinto posto tra i bookmakers per i papabili vincitori. È importante notare che queste quote possono variare in base alle performance live, alle votazioni delle giurie e al gradimento del pubblico. Gli scommettitori più attenti monitorano costantemente queste fluttuazioni per cogliere eventuali opportunità.

nei miei sogni la canzone di lucio corsi si gioca la vittoria, nella realtà arriverà ventiduesima pic.twitter.com/mkR73phzcy — This-agio 💎 💐 (@this_agio_) February 11, 2025

L'esibizione completa di Incoscienti Giovani per chi se la volesse salvare 🫶🏻#Sanremo2025 #AchilleLauropic.twitter.com/DNUTqbEfNR — Achille Lauro Fan Account 🦋💐 (@laurofanaccount) February 11, 2025

Oltre ai favoriti, il Festival di Sanremo è noto per le sue sorprese. Artisti come Lucio Corsi, ma anche Noemi ed Elodie stanno andando particolarmente bene. Ma lo sappiamo bene, la natura dinamica della competizione musicale più amata d’Italia lascia sempre spazio a colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Gli appassionati e gli scommettitori seguiranno con attenzione le prossime serate, consapevoli che, al di là delle quote, la musica e le emozioni del palco dell’Ariston possono sempre riservare sorprese.

