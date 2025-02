Archiviata la prima serata di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli è intervenuta al Dopofestival di Alessandro Cattelan e le sue parole su Carlo Conti non sono state certamente straordinarie. La giudice di Ballando con le stelle non le manda certo a dire e anche in questa occasione è stata molto sincera. E molti telespettatori sembra che la pensino come lei.

Sanremo 2025 non ha convinto Selvaggia Lucarelli, almeno per quanto riguarda l’esordio. Ci saranno adesso altri quattro appuntamenti per tirare le somme definitive, ma Carlo Conti ha già dovuto fare i conti con questo giudizio abbastanza impietoso. Vediamo cosa ha detto la giornalista e per quale motivo non è rimasta colpita dalla kermesse musicale.

Sanremo 2025, l’attacco di Selvaggia Lucarelli al Festival di Carlo Conti

Non c’è stata particolare soddisfazione da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato Sanremo 2025 e di conseguenza anche la direzione artistica di Carlo Conti. Impossibile per lei non fare un paragone con Amadeus, che certamente stando alla sua opinione aveva entusiasmato maggiormente.

Selvaggia ha esclamato al Dopofestival: “Senza Amadeus e Fiorello è tornato il vecchio regime. Tutto sommato abbiamo visto un Festival ultra-lineare, in cui Gerry Scotti ha parlato di panciere e di dieta. Antonella Clerici è stata lei, ma forse un pochettino un passo indietro. Quindi, non è successo nulla di che e la cosa sorprendente è che la più trasgressiva è stata Marcella Bella“.

“Senza Ama e Fiore è tornato il festival ULTRA – LINEARE, vecchio regime, Gerry Scotti ha parlato di panciere, la Clerici un passo indietro, non è successo niente.”



SINTESI PERFETTA DI SELVAGGIA#Dopofestival#Sanremo2025 pic.twitter.com/3psxyTPFFt — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 12, 2025

Infatti, la Lucarelli ha ricordato che “Marcella Bella è l’unica che ha portato almeno una parolaccia sul palco e si è data della str***”.