Non tutto fila liscio per Selvaggia Lucarelli a Sanremo, dove si trova per condurre il Dopo Festival accanto ad Alessandro Cattelan. Tra prove generali e momenti di relax prima del grande evento, la giornalista si è ritrovata protagonista di un incontro decisamente inaspettato. Durante una cena in un ristorante di Sanremo, Selvaggia, accompagnata dal compagno Lorenzo, ha vissuto un episodio curioso che ha deciso di raccontare sulle sue storie Instagram.

“Aneddotica simpatica: sono a cena in un ristorante in centro con Lorenzo. Davanti a noi un tavolo da sei, vuoto. Arriva un gruppo di donne, si siedono. Iniziano a chiacchierare, c’è una tizia bionda seduta di spalle ma non noto nulla di strano, mi faccio i fatti miei”. Fino a qui tutto tranquillo, almeno fino a quando accade qualcosa di insolito.

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli: “Mi ha visto e se ne è andata”

“A un certo punto, dopo qualche minuto, la signora bionda di spalle si alza di botto e si gira verso di me. Poi prende la giacca sulla sedia, guardandomi negli occhi come se le avessi sputato nel piatto, a spruzzo. Quindi tutte le sue amiche si alzano di botto e se ne vanno, tipo flauto magico dietro alla bionda, per spostarsi ad un tavolo dall’altra parte della sala. Io non capisco cosa sia successo, non ho ordinato nulla che sappia di aglio, non sto mangiando la minestra direttamente dal piatto, boh. Lorenzo non ha neppure una t-shirt acrilica comprata a Baku”.

Dopo lo sconcerto iniziale, Selvaggia ha scoperto chi fosse la donna protagonista di quella reazione improvvisa: Tatiana, la madre di Fedez. Considerando i rapporti non proprio idilliaci tra la giornalista e il rapper, la tensione era inevitabile. Ma le coincidenze imbarazzanti non sono finite qui. Selvaggia ha raccontato di un altro incontro scomodo accaduto proprio la sera prima della sua partenza per Sanremo: “Tra l’altro non ho ben capito cosa stia succedendo ma invece la sera prima di partire per il festival, a Milano, entro in un giapponese sulla strada di casa e a due tavoli di distanza da noi cenava mamma Marina (mamma di Chiara Ferragni, ndr.) con degli amici”.

Due episodi ravvicinati che hanno portato Selvaggia a ironizzare sulla sua “persecuzione” da parte della famiglia Ferragnez. Se da una parte il Festival di Sanremo è un concentrato di incontri tra celebrità, dall’altra questi episodi sembrano avere un sapore particolarmente beffardo. Forse, come lei stessa ha suggerito con ironia, la soluzione migliore è cenare a casa per evitare nuove sorprese.