Durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025, tenutasi l’11 febbraio al Teatro Ariston, tra il pubblico è stata notata la presenza una persona molto discussa negli ultimi mesi. La sua partecipazione all’evento ha suscitato interesse, considerando le recenti vicende mediatiche che l’hanno coinvolta. Stiamo parlando di Maria Rosaria Boccia, imprenditrice originaria di Pompei, è salita alla ribalta delle cronache per il suo legame professionale con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La sua presenza a Sanremo è stata documentata attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, in cui appare tra il pubblico dell’Ariston. La partecipazione di Boccia al Festival potrebbe essere interpretata come un segnale di normalità e desiderio di partecipare a eventi culturali di rilievo, nonostante l’attenzione mediatica degli ultimi mesi. Il Festival di Sanremo, con la sua risonanza nazionale, rappresenta un’occasione per personalità del mondo imprenditoriale e culturale di mostrarsi al pubblico in un contesto prestigioso.





Maria Rosaria Boccia al Festival di Sanremo 2025

All’età di 41 anni, ha costruito una carriera diversificata nel settore del wedding e della moda. Proveniente da una famiglia benestante con una lunga tradizione nel commercio di abbigliamento e abiti da cerimonia, ha ampliato le attività familiari, affermandosi come organizzatrice di eventi e docente in vari atenei italiani.

La sua notorietà è aumentata significativamente nel 2024, quando è emerso il suo legame professionale con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. In quel periodo, la Boccia è stata nominata “consigliere grandi eventi” presso il Ministero della Cultura, ruolo che ha suscitato l’attenzione dei media e del pubblico.

Scusate, ma chi l'ha fatta entrare? Ma ha pagato o aveva il pass ministeriale? Scherzo eh!! 🤣🤣 — Anna Mobene (@annamobenesi) February 12, 2025

Nel febbraio 2025, Maria Rosaria Boccia è tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa di voci riguardanti una sua presunta gravidanza, attribuita all’ex ministro Sangiuliano. In risposta, ha smentito tali affermazioni, definendo le foto diffuse come “false” e dichiarando che Sangiuliano non era coinvolto. Chiaramente, la sua recente apparizione tra il pubblico del Festival di Sanremo 2025 ha ulteriormente alimentato l’interesse nei suoi confronti.

