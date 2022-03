“C’è già un vincitore”. Sonia Bruganelli, bomba social a pochi giorni dalla fine del GF Vip

La puntata del GF Vip di ieri sera si è chiusa con una raffica di colpi di scena. Fuori dal gioco Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, a rubare la scena sono stati Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Il primo si è lasciato andare ad una confessione che ha commosso tutti. L’altra ha ricevuto da Alex Belli un regalo che segna la pace tra i due dopo tante incomprensioni. Nel dettaglio Manuel aveva detto davanti ad Alfonso Signorini: Sono un disabile, non un diversamente abile: le cose bisogna dirle per quelle che sono, senza paura”.



“Ho problemi sempre, anche nel quotidiano, la mia vita è difficile. I problemi partono dal mattino, se vado al bar e trovo uno scalino, anche piccolo, rimango fuori. Devo chiedere una mano per entrare”. Poi davanti al pubblico del GF Vip aveva detto. “Quando devo chiederlo ad una ragazza, mi sento umiliato. Chiedere mi fa stare male dentro. Anche fare le cose banali come prendere un treno diventa complicato. Bisogna chiamare prima, chiedere delle assistenze. Una serie di cose che ti limitano mentalmente. Non mi sento padrone di me stesso”.

GF Vip, “Soleil è l’unica che farà strada”



“Con Lulù non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a superare tutto. Anche solo un giro in macchina è difficile da fare, perché la carrozzina va messa nel portabagagli, presa, spostata. Piccoli gesti che uno non ci pensa, ma che condizionano”. Aveva continuato al GF vip. Meno impegnativo il momento di Soleil Sorge che ha ricevuto da Alex Belli una collana.







Soleil Sorge che è stata una delle grandi protagoniste del GF Vip. Soleil che, secondo Sonia Bruganelli, è la vera vincitrice del reality. “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil Sorge. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv”, ha spiegato in una storia su Instagram Sonia subito dopo la puntata.



E infatti, stando alle ultime indiscrezioni, la bella influencer dovrebbe partecipare alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso. “Il terzo giudice per adesso è un segreto, perché bisogna vedere se accetterà la proposta. Se si tratta di Soleil Sorge? – aveva detto Barbara D’Urso a Verissimo – Per adesso è dentro la casa del Grande Fratello Vip, se arriverà in finale le comunicherò tutto alle 2 di notte”.