GF Vip, perché George Ciupilan non è in studio per la diretta. Un mese fa il giovane ex concorrente de Il Collegio e La Caserma è stato eliminato dalla Casa e ha fatto ritorno alla sua vita di tutti i giorni. Poco tempo fa avevano fatto parlare le sue dichiarazioni su Edoardo Tavassi: “… questo messaggio è riferito a Edoardo Tavassi che dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente lo abbia già capito”.

Spesso e volentieri George Ciupilan è rimasto fuori dalle dinamiche del GF Vip e questo forse alla fine ha stancato il pubblico. Recentemente l’ex gieffino ha dimostrato, però, di saper captare quello che avveniva intorno a lui: “Il vero stratega perché ho visto dei cambiamenti molto strani è Antonino. Però con lui non ho mai avuto rapporto, sin dall’inizio, a parte le prime due settimane che cercavamo di chiacchierare, poi ci siamo staccati letteralmente. Lui era un’altra persona che dubita sempre del mio atteggiamento”.

George Ciupilan spiega perché è assente dalla diretta del GF Vip

In tanti hanno notato che George Ciupilan era assente nella diretta del Grande Fratello Vip e così hanno chiesto spiegazioni proprio all’ex gieffino. Solitamente, infatti, gli eliminati siedono in studio e intervengono su quello che accade nella Casa. È stato lui stesso a spiegare perché non è presente alle dirette.

“In tantissimi mi state chiedendo che outfit metterò questa sera – le parole di George Ciupilan in occasione dell’ultima puntata del GF Vip, ieri lunedì 27 febbraio – Purtroppo per una scelta della produzione io questa sera non ci sono, spero di esserci nelle prossime puntate”. Dunque i fan sperano che George torni nelle prossime puntate, ipotesi che lui stesso si augura possa trovare riscontro.

Sulla sua esperienza al GF Vip George Ciupilan aveva dichiarato: “Nonostante il fatto che io abbia parlato meno degli altri, sono rimasto impresso che nella Casa si parli ancora di me. Certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio, con le mie regole vengo frainteso dalle persone. Io adesso la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto”.

