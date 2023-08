Grande Fratello, la scoperta sui concorrenti. Il reality show di Alfonso Signorini continua a fare parlare prima ancora dello ‘start’ ufficiale in vista della nuova edizione. La notizia di oggi non poteva che catturare dunque l’attenzione di molti e il focus si pone proprio sui concorrenti, peccato però che le premesse non sembrano essere delle migliori. A tirare fuori l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza in merito al contratto che i futuri gieffini si troveranno a firmare prima di fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è stato scoperto.

La scoperta sul contratto dei concorrenti al Grande Fratello. Nuova edizione del reality show e nuove avventure pronte a iniziare per un pubblico italiano in attesa. Da quanto si apprende i nuovi concorrenti del Grande Fratello si potrebbero trovare davanti un contratto decisamente più rigido rispetto alle passate edizioni.

La scoperta sul contratto dei concorrenti al Grande Fratello: “sarà impedito…”

Che i vertici Mediaset potessero essere orientati nell’applicare un regolamento più ferreo non è una novità: “Stando alle indiscrezioni, i vertici Mediaset starebbero mettendo a punto un rigido regolamento per la nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, che sarà meno social. Ai concorrenti inoltre sarà impedito di sfruttare la visibilità: “Per contratto concessa solo una intervista radio e una a Verissimo”.

Il reality show di Alfonso Signorini, dunque, si lascia desiderare. E per l’appuntamento di esordio non manca neanche così tanto tempo. Lo start della trasmissione sarà previsto per lunedì 11 settembre 2023 con un cast che vedrà un mix unico tra concorrenti Vip e Nip. Il pubblico italiano resta dunque in attesa di scoprire ancora di più e al momento continua a raccogliere rumor che alzano l’asticella delle aspettative. Come ad esempio quello su Cristina Scuccia.

“Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5″. E ancora: “Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia“.