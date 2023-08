Finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Il GF Vip 8 ha preso la decisione ufficiale sui concorrenti, dopo che Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi hanno trovato l’accordo definitivo su coloro che varcheranno la porta rossa. A svelare tutto in anteprima è stato il sito Fanpage, che ha ottenuto delle conferme importanti. Stessa cosa ha ricordato Gossip e Tv, che ha fornito delle precisazioni sui prossimi gieffini.

Nei giorni scorsi, prima che il GF Vip 8 prendesse una decisione sui concorrenti, era emerso un rifiuto. Deianira Marzano aveva fatto sapere che Sara Croce fosse stata scartata ai provini: “Pare che lei abbia fatto il provino del GF Vip, ma sia stata rispedita al mittente viste le nuove linee guida“. Ecco cosa è stato aggiunto: “Confermo che alla Croce avevano garantito il reality, ma l’editore l’ha bocciata“. Torniamo ora alle notizie attuali.

GF Vip 8, la decisione ufficiale sui concorrenti

Ricordiamo che come opinionista vedremo solamente Cesara Buonamici, che non sarà affiancata da nessuno. Ma è stato Fanpage a scoprire qualcosa di molto rilevante sul GF Vip 8 e la decisione ufficiale presa sui concorrenti. Infatti, stando a quanto rivelato, per quanto riguarda i personaggi famosi non ci sono più dubbi: la lista è stata approvata e quindi il grosso del lavoro è stato svolto con largo anticipo, visto che manca circa un mese all’inizio del reality show. Ma c’è ancora qualche problemino.

Purtroppo, al momento, Fanpage non ha detto altri particolari sui nomi di questi vipponi, ma sappiamo oramai con certezza che non si tratterà di personaggi che hanno un profilo Onlyfans o che sono nati grazie ad Internet, ci riferiamo agli influencer. Mentre per quanto concerne i Nip, ovvero coloro che non sono conosciuti nel mondo dello spettacolo, la situazione è ancora tutta in divenire e bisognerà ancora attendere.

Non è semplicissimo invece chiudere la lista dei Nip, che dovranno essere persone comuni con una bella storia da raccontare. I casting stanno ancora proseguendo, infatti il prossimo 17 agosto ci saranno i casting itineranti del Grande Fratello a Senigallia, presso la rotonda del mare.