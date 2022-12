GF Vip, ancora uno scontro tra le concorrenti. Già in passato e in più di un’occasione Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono state protagoniste di botta e risposta al peperoncino. Ovviamente bisogna ricordare che la sorella di Clizia ha avuto una storia con Edoardo Donnamaria, il quale da tempo ha una relazione con la spadaccina campana. L’ultima battaglia riguarda l’invito di Micol a Edoardo Tavassi di non parlare più con Antonella.

Quanto quest’ultima lo è venuto a sapere ha sbottato: “Possiamo dire quello che vogliamo, ma è una forma di bullismo il fatto che tu dica ad un altro che non deve andare a parlare o fare. Io sono forte e non me ne frega un cavolo, ma fare così e coalizzarsi no”. Adesso è venuto fuori che la siciliana ha discusso proprio con Edoardo Tavassi a causa sua e dunque c’è stato un altro pesante battibecco tra le due. Tanto che perfino Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire.

Antonella e Micol di nuovo ai ferri corti

Durante la puntata di sabato 17 dicembre Antonella Fiordelisi ha nuovamente preso di mira Micol Incorvaia la quale l’ha incolpata di averla fatta discutere con Edoardo Tavassi: “Sono scioccata. Adesso la colpa è mia perchè ha dei dubbi su di te”. A quel punto la sorella di Clizia ha risposto a muso duro e ne è nata una discussione che ha richiamato l’attenzione pure di Alfonso Signorini, costretto ad intervenire per evitare che si degenerasse.

Micol Incorvaia ha infatti risposto: “Nessuno ti ha dato la colpa rilassati, ho usato delle parole forti, tipo stro*** di me***, che erano date dalla rabbia e dal momento. Penso che sia più grave dire non è attratta da te, si butta su Daniele”. A questo punto Alfonso Signorini è intervenuto per riportare l’ordine: “Siamo nelle case degli italiani, cercate di entrarci con educazione, di limitare il linguaggio”.

Antonella “ micol gli ha detto a Tavassi di non parlare con me , questa è una forma di bullismo “ LA FACCIA DI ANTONINO DICE TUTTO 🥶 #gfvip #incorvassi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/w0R8WjmRXu — Soqquadro (@gicarestik2) December 15, 2022

“Io ho chiesto di non parlare di me con te, non sono così idiota da dirgli di non parlare con te. Io i 12 anni li ho superati, non come te”



Micol ended Antonella 🔥🔥#gfvip #incorvassipic.twitter.com/WI3TEeTfbj — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) December 17, 2022

A provocare la rabbia di Antonella Fiordelisi sono stati alcuni confessionali in cui Micol Incorvaia si lamentava del fatto che Edoardo Tavassi avesse parlato del loro rapporto con lei: “Non fare la santarellina – le parole della modella salernitana – ogni volta mi devo vedere queste clip, gente che mi parla dietro”. Micol ha ribattuto: “Ero molto arrabbiata, io e te non ci piacciamo”. Insomma tra le due è sempre guerra aperta. Ci sarai mai una tregua?

