Al GF Vip 7 Edoardo Tavassi avrebbe un segreto, che per nessuna ragione dovrebbe essere svelato. Nel corso di un dialogo notturno con Micol Incorvaia, lui ne ha parlato a bassissima voce mentre si trovavano a letto ma gli attentissimi utenti di Twitter sono riusciti a comprendere bene l’argomento. Tra l’altro, una delle concorrenti del reality show saprebbe tutto e lui ha il timore che prima o poi possa raccontarlo agli altri o, ancora peggio, che tutto questo possa essere svelato in diretta ad Alfonso Signorini.

Dunque, occhi puntati per ciò che potrebbe accadere tra non molto al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi protagonista con questo segreto inaspettato. Intanto, nelle scorse ore è stato richiamato dalla regia del programma. In primis l’autore ha esclamato: “Tavassi, cambio batterie”. E lui ha risposto: “L’ho cambiato adesso, è verde”. Nikita Pelizon ha ironizzato, dicendo: “Come i capelli”. Quindi, il lavoratore del programma lo ha bacchettato senza pietà. “Allora accendilo il microfono, subito in confessionale”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e il suo segreto

A fare il punto della situazione sulla conversazione, avvenuta al GF Vip 7 nella notte tra il 16 e 17 dicembre, è stato il sito BlogTivvu supportato dai telespettatori che hanno scritto tutto su Twitter. Nonostante abbiano cercato di celare il dialogo, si è potuto capire che il fratello di Guendalina avrebbe un segreto mai svelato prima, inerente la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. E a sapere tutto sarebbe la coinquilina Giaele De Donà, che per ora è rimasta in silenzio. Ma ha paura che lei possa ‘tradirlo’.

Nel faccia a faccia con Micol si è udito: “Questi sono segreti, ma stiamo scherzando?”. E gli utenti hanno compreso di cosa stessero parlando. Su Twitter l’utente Telespettatore ha spiegato: “Una confidenza che ha fatto a qualcuno, tra cui Giaele, su una persona famosa con cui è stato. E non vuole che si sappia”. Poi ha aggiunto, facendo i nomi delle persone con le quali avrebbe avuto una breve storia, dopo che è terminata l’esperienza a L’Isola dei Famosi, condotta dalla presentatrice Ilary Blasi.

Per correttezza, ho aumentato il volume con una app. Il succo è sempre lui in para che Giaele possa riferire quel segreto. Ma ciò che dice è che, invece di parlare di lui, potrebbe inventarsi altro, tipo che faceva quella roba con Antonino#GFvippic.twitter.com/68lqI047jT — Paola. (@Iperborea_) December 17, 2022

Ecco con chi avrebbe avuto una love story Edoardo Tavassi: “Quella cosa si è capita chiaramente quando l’ha raccontata. Sì, si riferiva a Mercedesz Henger ed Estefania Bernal. A quanto pare ha avuto un flirt con entrambe”. Chissà se Giaele De Donà racconterà davvero questo suo segreto.