“Ecco perché ho detto no al GF Vip”. Sandra Milo vuota il sacco, Alfonso Signorini era sicuro di farcela

Sale l’attesa per l’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip e fioccano i nomi. Tanti quelli in ballo, tra conferme e voci di corridoio, tra questi Sandra Milo che è tornata a parlare della possibilità di partecipare al reality. L’occasione è stata l’intervista rilasciata da Alessandro Cattelan che, commentando la sua nuova avventura in tv, ha detto: “Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo“.



Queste ultime parole sono riferite ad una parte della cover di Tv, Sorrisi e Canzoni dove si vede l’immagine della Sandra Milo e sotto un virgolettato che riporta “Faccio un musical e sogno il GF“. Il commento di Cattelan non è però passato inosservato. “Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni”, aveva detto in effetti Sandra Milo.



Voce smentita dalla stessa Sandra Milo. “La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me”. Sandra già lo scorso anno era stata attenzionata da Alfonso Signorini furono dei non meglio specificati problemi, che la stessa non ha voluto rendere pubblici. La Milo ha sottolineato che al posto del reality si è profilato un altro progetto per lei molto più stimolante.







Sandra poi rilancia e dice: “Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la sua nuova avventura” per poi aggiungere che X Factor non sarà più lo stesso senza Alessandro. Nelle scorse ore è uscito il nome dell’illusionista Giucas Casella: “Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama ‘solo quando lo dico io”.



“E magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi della casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 settembre in prima serata, sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini dell’edizione numero sei del programma”. Il sito ‘Blogo’ non ha dubbi ed è pronto a giurarci.