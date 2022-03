Non arrivano buone notizie per il ‘GF Vip’. Siamo ormai a poche ore dalla finalissima del reality show di Alfonso Signorini, ma ecco che ‘Blasting News’ ha tirato fuori un retroscena davvero scioccante che sta mandando in crisi il pubblico. Nessuno si aspettava che si potesse arrivare a questo punto, ma purtroppo l’epilogo più brutto potrebbe tramutarsi ben presto in realtà. Con buona pace del conduttore e di tutti i telespettatori del programma in onda su Canale 5.

Parlando dell’atto conclusivo del ‘GF Vip’, in tanti si esibiranno in performance inedite che attireranno lo sguardo dei telespettatori. E proprio Alex Belli e Soleil Sorge hanno accettato una bellissima sfida. Regaleranno al pubblico da casa una coreografia della canzone ‘Chimica’ di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, portata all’ultimo Festival di Sanremo. Quindi, Alex e Soleil balleranno scatenandosi completamente. Non resta ovviamente che attendere quei momenti.

In attesa di capire chi festeggerà la vittoria nell’edizione numero 6 del ‘GF Vip’, ‘Blasting News’ ha rivelato che l’azienda Mediaset potrebbe prendere una decisione inaspettata e dolorosa per gli amanti della trasmissione. I quali comunque potrebbero consolarsi con una scelta che avrebbe già ipotizzato il ‘Biscione’. A quanto pare, dopo sei anni di fila, potrebbe essersi conclusa anzitempo almeno per il momento l’esperienza con il ‘GF Vip’, che da settembre potrebbe dunque non andare più in onda.





Sembra che Mediaset sia seriamente intenzionata a non trasmettere più il ‘GF Vip’, che verrebbe sostituito dalla versione dei non famosi, ovvero quella ‘Nip’. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma probabilmente nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più. Sarebbe interessante sapere anche chi potrebbe essere il presentatore o presentatrice. Tutto è ancora incerto, quindi non resta ora che gustarsi questa finalissima del ‘GF Vip’, che potrebbe essere l’ultima.

A proposito di dinamiche del ‘GF Vip’, l’ex concorrente Biagio D’Anelli è stato beccato con una donna. C’è un video che sta circolando in queste ore che ha ripreso Biagio D’Anelli insieme ad una donna mentre si trova in atteggiamenti abbastanza intimi. La conduttrice ha inoltre fatto sapere che Biagio avrebbe pure baciato sul collo una ragazza. Il fotografo Alajmo ha commentato: “Sabato scorso Biagio è stato sorpreso in discoteca con un’altra donna”. Anche se in molto l’hanno difeso in studio perché lui è ovviamente single allo stato attuale.