Al ‘GF Vip’ è tempo ancora di scontri e di tentativi di riappacificazione, come accaduto tra Soleil Sorge e Delia Duran. Finora il giudizio su questa edizione è stato molto negativo da parte di una larga fetta di pubblico, non a caso recentemente Alfonso Signorini è stato costretto a richiamare all’ordine i concorrenti per i loro atteggiamenti. Ora una persona che ha conosciuto molto bene le dinamiche della Casa più spiata d’Italia ha confidato di aver avuto non poche difficoltà per via di comportamenti sbagliati.

Intanto, al ‘GF Vip’ Sophie Codegoni parlando con Federica Calemme si è mostrata risentita dal comportamento della principessa Jessica Selassié. L’influencer non gradisce le battute della coinquilina nei confronti di Alessandro Basciano: frasi che la feriscono e le fanno mettere in dubbio l’amicizia: “L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Le piace lui, le piace Barù, aspetta che ne entri un altro…capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio”.

Ad aver attaccato duramente una concorrente del ‘GF Vip’ è stata l’ex vippona Patrizia Pellegrino, che ha anche fatto il nome di chi ha ritenuto troppo aggressiva nella Casa: “All’Isola dei Famosi – ha affermato a ‘Elle Radio’ – sono stata due mesi e c’è la difficoltà di sperimentare la sopravvivenza. Al GF Vip forse è peggio perché la vera difficoltà è psicologica. Ho affrontato le difficoltà di confrontarmi con persone aggressive e che vogliono metterti in difficoltà. Uno deve essere vittima per farsi amare?”.





Patrizia Pellegrino ha puntato il dito contro Katia Ricciarelli: “Faccio un nome e cognome come persona aggressiva, Katia Ricciarelli. L’ho coccolata, protetta e ascoltata e alla fine mi ha snobbata. Questo fino a che non ha ascoltato la mia storia drammatica. Non è stata un’esperienza umana che mi ha arricchito, a parte il rapporto con Miriana Trevisan. Katia ha dato un pessimo esempio della sua grandezza, non so quando uscirà come si sentirà. Era aggressiva dieci anni fa anche nel reality La Fattoria”.

E per concludere, la Pellegrino ha aggiunto sul ‘GF Vip’ e Katia: “L’anno presa perché fa scoppiare dinamiche in negativo, però con il coronavirus abbiamo bisogno di amore, serenità ed energia positiva – ha chiosato ad ‘Elle Radio’ -. Ecco cosa vorrei che fosse il GF Vip, purtroppo sono stata pochi giorni e non ci sono riuscita”. Vedremo se ci sarà un faccia a faccia a distanza tra di loro.