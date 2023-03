Ci siamo, manca pochissimo al momento in cui il pubblico scoprirà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Così da qualche giorno i vipponi, oltre a vivere con nuova tensione questo avvicinamento al 3 aprile, si stanno sbottonando su quelle che sono le loro sensazioni a riguardo. Già Edoardo Tavassi, prima della puntata, aveva ammesso che arrivare in finale era il suo sogno. Sogno avverato grazie al pass staccato proprio lunedì scorso.

I vipponi sono stati ben contenti che in finale sia arrivato proprio lui e infatti hanno voluto festeggiarlo a differenza di quanto avvenuto con Nikita Pelizon. Da un po’ di tempo l’insofferenza dei concorrenti nei confronti dell’influencer triestina ha raggiunto livelli mai visti prima. I continui attacchi hanno posto Nikita in una condizione di semi-isolamento. Solo Milena Miconi recentemente si è schierata dalla sua parte, con le parole e coi fatti. Ora è Giaele De Donà a dire la sua su cosa potrebbe succedere in finale.

Leggi anche: “Quelle tre…”. GF Vip 7, colpo inaspettato su Oriana, Micol e Giaele: “È stato lui”





Giaele De Donà sogna cosa succederà in finale

Ci mancavano le premonizioni. Nella Casa del GF Vip i concorrenti sono tesissimi per l’avvicinarsi del momento clou di questa edizione, la finale di lunedì 3 aprile. Se per le agenzie di scommesse a contendersi il titolo dovrebbero essere Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, entrambi con quote tra l’1.80 e l’1.90, non è così per Sofia Giaele De Donà. La vip ha fatto un sogno in cui ha previsto come andrà la finale e il responso ha lasciato tutti a bocca aperta.

Inizialmente Giaele non ha rivelato il nome del vincitore nel suo sogno, poi, invitata da Edoardo e Micol, ha rivelato: “Nikita! Ho sognato anche la scena. Proprio di lei, nitida, e mi son svegliata e son venuta a dirvelo. Vediamo, son curiosa”. La reazione di Edoardo Tavassi è tutta nella sua espressione contrariata. Il vippone ha commentato: “Speriamo de no“. E Giaele gli ha fatto eco: “Sì, non è quello che spero, però è quello che ho sognato”.

In seguito Micol Incorvaia ha rivelato di aver un sogno sul vincitore, ma non ha voluto svelarlo. Edoardo Tavassi ha aggiunto: “Va bene tutto, però…” facendo capire come la vittoria di Nikita Pelizon rappresenti per lui lo scenario peggiore. Secondo lui Oriana ha ottime chance di arrivare alla finalissima, ma in ogni caso questa edizione è davvero imprevedibile. Tutti e tre hanno concordato alla fine di essere contenti di poter condividere questa fase insieme: “Non sarebbe stato lo stesso affrontarlo con altri con cui non hai nulla da spartire con te“.

“A Nikita non dovevano farlo”. GF Vip 7, Milena Miconi denuncia tutto: “È davvero brutto”