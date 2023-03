“A Nikita non dovevano farlo”. GF Vip 7, Milena Miconi denuncia tutto: “È davvero brutto”

Nikita Pelizon, proseguono le polemiche al GF Vip per il comportamento dei vipponi nei suoi confronti. Ormai è chiaro a tutti che dentro la Casa sono davvero in pochi, pochissimi non solo ad aver legato, ma proprio a sopportare l’influencer triestina. Certo il suo non è un carattere ordinario, ma l’atteggiamento dei coinquilini è stato spesso criticato dal pubblico: tutti hanno notato la reazione dei gieffini quando hanno saputo che la quinta finalista sarebbe stata proprio Nikita.

La stessa Micol Incorvaia ha dichiarato: “Io davo per vincitori quasi allo stesso modo Alberto e Luca… Ma forse la gente sarà andata a dormire? Non ha avuto modo di votare. C’è qualcosa che davvero mi sfugge”. L’assenza totale di empatia e voglia di condividere il momento da parte dei coinquilini ha caratterizzato sia l’occasione del pass per la finale sia la sorpresa che i genitori hanno voluto fare a Nikita Pelizon. Un comportamento stigmatizzato pure da Alfonso Signorini.





Tutti contro Nikita Pelizon, tranne una

Anche Alfonso Signorini ha notato l’insofferenza dei vipponi nei confronti di Nikita Pelizon. Al netto delle antipatie il conduttore avrebbe voluto comunque che i concorrenti restassero al loro posto invece di prendere e andarsene lasciando l’influencer da sola. Non tutti, però, hanno avuto questa reazione. Milena Miconi, infatti, è rimasta al suo posto. Poco dopo è stata raggiunta da Alberto De Pisis e Giaele De Donà.

Dopo la puntata è stata la stessa Milena Miconi, l’unica che sembra aver un buon rapporto con Nikita Pelizon, a sottolineare: “Non è il problema quello di non alzarsi e andare a fare un gesto che in quel momento non ti va o non ti senti di farlo, va benissimo. No, non è quello. Il problema è che tante persone se ne sono andate. E non hanno condiviso un momento che poteva essere un momento bello“. Successivamente anche Nikita Pelizon è intervenuta sull’argomento.

Milena: -“Non è il problema quello di non alzarsi o andare a fare un gesto che in quel momento non ti va, il problema è che tante persone non hanno condiviso un momento che poteva essere appunto un momento bello”



In confessionale gli autori hanno chiesto a Nikita Pelizon un parere su quanto successo e l’influencer ha risposto: “A casa, a parte Milena, nessuno ha mostrato chissà che interesse. Questo senso di unione di cui si parlava… e sentirmi dire che io ero peace and love e non lo ero del tutto. Mi sa che era più un discorso che facevano a loro stessi“.

