GF Vip, fan di Nikita Pelizon infuriati. Dunque sarà proprio l’influencer di Trieste, insieme a Edoardo Tavassi, ad approdare in finale insieme a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Un solo uomo in un poker di donne a cui si aggiungerà uno tra Alberto e Milena. In questo caso la scelta spetterà al pubblico. Nella Casa la vittoria di Nikita non è stata certo salutata con gioia, anzi. Da tempo i vipponi sono in rotta con la 29enne e il fatto che ad uscire sia stato Luca Onestini non ha certo migliorato le cose.

Ma per i fan di Nikita Pelizon la ‘sofferenza’ non è ancora finita visto quanto avvenuto nelle ultime ore. Intanto si è scoperto che la loro beniamina è stata la più nominata di sempre nel reality, avendo ricevuto ben 75 nomination, 15 in più di Miriana Trevisan. Inoltre l’influencer è stata la concorrente finita più volte al televoto, ben 24 volte. Nonostante ciò la gieffina è riuscita ad approdare alla finale e questo ha provocato la reazione di Micol che si è andata a sfogare con Oriana e Giaele.

Le parole di Micol Incorvaia contro Nikita Pelizon

Davvero Micol Incorvaia non sa darsi pace per l’accesso alla finale di Nikita Pelizon. La sorella di Clizia si è andata così a sfogare con Oriana e Giaele: “Io davo per vincitori quasi allo stesso modo Alberto e Luca… Ma forse la gente sarà andata a dormire? Non ha avuto modo di votare? C’è qualcosa che davvero mi sfugge”. Ovviamente subito la modella venezuelana, che non ha mai legato con l’influencer e che negli ultimi giorni si è scontrata più volte con lei, ha dato ragione a Micol.

Dopo la diretta, comunque, i vipponi si sono messi a cucinare per festeggiare l’imminente finale e Micol Incorvaia ha chiesto agli altri: “Ma la bottiglia di vino per festeggiare Edoardo Tavassi in finale quando ce la mandano? Avevano detto che ce la davano”. La frase non è piaciuta per niente ai Nikiters…

– Antonella che esulta

– Gli spartani che rosicano

– Onestini eliminato

– Il pubblico che urla Nikita



ABBIAMO AVUTO LA NOSTRA RIVINCITA 💗#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/A5xmbq7gFq — Noemi 🩷 (@nnooeemmii00) March 27, 2023

Micol continua a chiedere a voce alta facendosi sentire da Nikita una bottiglia di vino "Dobbiamo festeggiare Tavassi!" Cafona e stronza, oltre che imbrogliona. La verità va detta. Antonella aveva visto giusto su di lei. #gfvip #nikiters #donnalisi #fiorde #gintonic #denzzzers — MangelaVilo (@MangelaVilo) March 28, 2023

Micol: “ci date una bottiglia vogliamo festeggiare Tavassi”.

Ignorando completamente Nikita che ha applaudito e rispettato il momento quando lei è stata finalista!

PROVO SCHIFO E CHI FA FINTA DI NON VEDERE QUESTI COMPORTAMENTI È COMPLICE! #nikiters #donnalisi #gfvip — La signorina in Giallo🌙 (@EleC9599) March 28, 2023

Qualcuno ha infatti notato: “Sottolinea che la bottiglia sia solo per festeggiare Tavassi, che squallore”. Un altro ha commentato: “Brindate alla maleducazione”. “Sono talmente piccoli che nemmeno si rendono conto del figurone che stanno facendo fuori” ha detto un altro telespettatore. Insomma, l’atteggiamento di molti vipponi nei confronti di Nikita continua a provocare polemiche. Fortuna che siamo agli sgoccioli!

