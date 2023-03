Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. La finalissima della settima edizione è prevista per il 3 aprile e durante l’appuntamento di ieri ci sono stati diversi colpi di scena. Due i finalisti che vanno ad aggiungersi a Oriana Marzoli. Micol Incorvaia e Giaele De Donà: Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Due i concorrenti eliminati dal GF Vip 7: Luca Onestini, che ha perso il televoto contro Alberto De Pisis e Andrea Maestrelli, in nomination dalla scorsa settimana. televoto. La prossima settimana i telespettatori dovranno decidere chi andrà in finale tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Ieri sera Milena Miconi ha ricevuto una bellissima sorpresa. Ha incontrato il marito Mauro e le sue figlie.

GF Vip 7, brutto gesto degli Spartani contro Milena

“Sei stata brava. Io devo dirti una cosa importante, non credevo riuscissi ad arrivare fino a questo punto. Eravamo dubbiosi, c’erano persone già da tempo. E poi c’era la differenza d’età, quella poteva pesare. E invece mi hai stupito. Hai sempre avuto consapevolezza di quello che stavi facendo”, le parole di Mauro a Milena Miconi. Realmente, sono fiero di quello che hai fatto. Se esci ora o la prossima settimana, non conta più. Sono felicissimo e ti dico che anche il GF VIP ha fatto qualcosa per te, era tanto che non ti vedevo ridere, vivere quell’adolescenza che ti sei inevitabilmente negata”.

E ancora: “Sono pronto a risposarti, quando vuoi, la promessa prima di salutarla. Una bellissima sorpresa per Milena Miconi, che però, in serata, ha dovuto fare i conti con gli Spartani. Gli Spartani si sono riuniti nella piscina del GF Vip 7 e Milena e Nikita li hanno ‘beccati’ mentre chiacchieravano. “Vi stavamo cercando”, ha detto Nikita, alla quale ha risposto Oriana: “Stiamo parlando di cose nostre”.

Milena e Nikita li trovano che parlano dopo puntata in piscina … e va bene, “parlano di cose loro” ma poi ordinano la cena come se fossero le loro sguattere?!

Nikita e Milena dovrebbero davvero pensare solo a loro stesse e non a quei cafoni! #gfvip #nikiters #makita pic.twitter.com/Jlp4WT1lct — [email protected] (@WildLukita) March 28, 2023

Una risposta che ha suscitato molto fastidio sul web. Anche perché, poco dopo, gli Spartani hanno detto a Milena di cucinare la cena. I Vipponi si sono così accordati su cosa mangiare, e la concorrente ha cucinato per tutta la casa. Milena Miconi è l’unica del gruppo del GF Vip 7 a parlare con Nikita Pelizon e secondo il web il comportamento degli spartani è stato scatenato proprio per questo motivo.