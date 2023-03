Nikita Pelizon, la confidenza a Milena Miconi. Per i concorrenti rimasti in gioco al GF Vip 7 sono arrivati gli ultimi giorni di permanenza dentro la casa. Tanti i sogni nel cassetto da realizzare laddove con il premio finale previsto a conclusione dei mesi trascorsi sotto l’occhio vigile delle telecamere. E Nikita Pelizon rivela il suo lasciando tutti senza parole.

La confidenza di Nikita Pelizon a Milena Miconi. Conto alla rovescia per i vipponi e anche tanta attesa per scoprire il nome del vippone che porterà a casa il titolo di vincitore ufficiale dell’edizione Vip del reality show di Alfonso Signorini. Ma cosa farà Nikita se dovesse vestire il titolo di vincitrice indiscussa? Preparatevi a scoprire qualche anticipazione.

La confidenza di Nikita Pelizon a Milena Miconi: i fan restano piacevolmente colpiti

Seguita e apprezzata dal pubblico italiano, Nikita Pelizon non poteva che piazzarsi tra i concorrenti finalisti del reality show. E a pochi giorni dalla serata conclusiva, la rivelazione non poteva che confermare la sensibilità d’animo che ha sempre contraddistinto la gieffina. “Questa settimana non potremmo dare qualcosa in beneficienza per qualche associazione?”, esordisce Nikita per poi aggiungere qualche dettaglio in più.

“Io potrei dare il mio peluche, che così qualche bambino se lo può coccolare“. Ovviamente è bastata questa sola frase per confermare il suo animo agli occhi dei sostenitori da casa che hanno dunque commentato così il pensiero: “Nikita sei la più sincera rimani ciò che sei”, si legge su Twitter. Un modo per non lasciare che i ricordi accumulati in questi mesi vadano persi: l’idea di Nikita sembra essere stata accolta dal pubblico a casa con tenerezza e affetto.

E sempre a proposito della gieffina e del sostegno dei fan, sempre di recente in molti avrebbero notato la freddezza con la quale Nikita è stata trattata dopo l’annuncio di essere la quinta finalista del reality: “Nikita nonostante tutto si è congratulata sempre con tutti per la finale e ha applaudito per tutti. Loro nemmeno un semplice “complimenti” e inoltre durante la sua sorpresa si sono alzati andandosene a farsi i fatti loro, solo Giaele era seduta”.