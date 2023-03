GF Vip, Charlie Gnocchi contro Oriana, Micol e Giaele. Come tutti sanno le tre gieffine sono state le prime a guadagnarsi l’accesso alla finale e questo non ha fatto che cementare il loro rapporto. Gli altri due finalisti sono usciti fuori dalla puntata di ieri, lunedì 27 marzo, e si tratta di Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. In tanti hanno notato la reazione dei vipponi all’annuncio che la quinta finalista sarebbe stata l’influencer triestina, non troppo apprezzata all’interno della Casa.

Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà non hanno mai legato né con Nikita Pelizon né con Antonella Fiordelisi. Queste ultime due avevano invece legato particolarmente con Charlie Gnocchi che in queste ore è tornato a far parlare di sé. L’ex gieffino nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha raccontato il suo punto di vista sull’esperienza fatta. Il comico, tuttavia, ha attirato l’attenzione di molti per aver preso di mira Oriana, Micol e Giaele con un post.

Charlie Gnocchi e il post contro Oriana, Micol e Giaele

Proprio questa mattina Charlie Gnocchi ha voluto dedicare un post a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ma non si è trattato di un gesto affettuoso nei confronti delle tre vip, tutt’altro. Il comico ha infatti pubblicato una sua vignetta che ritrae le tre ex coinquiline che con un gioco di parole ha definito “vipere”, come potete vedere voi stessi.

Charlie Gnocchi ha aggiunto nel post: “La vipera è un simpatico animale che non fa male e va in finale?“. Ovviamente i commenti sono piovuti: “Ottimo Charlie ottimo 😊 la verità va anche illustrata 😅”. Molti, però, accusano il comico al quale non perdonano certi comportamenti avuti in Casa: “DOPO TUTTE LE CESSATE CHE HAI DETTO NEI CONFRONTI DI ORIANA DEVI SOLO TACERE VISCIDO MISOGINO 😒”.

Nei giorni scorsi Charlie Gnocchi aveva dichiarato: “Ho scelto di partecipare perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante”. Inoltre il comico ha affermato di essere pronto per un altro reality: “L’Isola dei Famosi? Lo farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola”.

