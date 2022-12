Charlie Gnocchi, l’appello dopo il GF Vip 7. Purtroppo per lo speaker radiofonico l’esperienza televisiva nella casa più spiataCharlie Gnocchi, l’appello dopo il GF Vip 7. Purtroppo per lo speaker radiofonico l’esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia è giunta al termine. Per Gnocchi solo l’8% ha votato per salvarlo contro il 30% incassato da Giaele, il 25% di Antonino, il 13% di Patrizia, il 12% di Attilio e il 12% di Sarah. E dopo l’addio al GF Vip, l’appello da parte del padrone di casa.

Charlie Gnocchi dopo l’eliminazione dal GF Vip 7 non fa ritorno in radio. Ebbene, forse quella dello speaker è stata l’eliminazione più sofferta da parte del pubblico italiano, posto che il concorrente sia stato uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del reality show. Questa volta l’eliminazione per Gnocchi è definitiva, poiché ha già trovato lo scorso lunedì il biglietto di ritorno nel bussolotto. E dopo l’uscita dal GF Vip, Charlie Gnocchi pare non abbia ancora ripreso la sua attività lavorativa.

Charlie Gnocchi dopo l’eliminazione dal GF Vip 7: l’appello di Alfonso Signorini

Charlie Gnocchi assente a radio RTL 102.5, scatta l’appello di Alfonso Signorini che in verità si rivela poi essere una gag. Infatti si sottolinea che l’assenza di Charlie dalla postazione radiofonica sia del tutto momentanea e che senza alcun dubbio l’ormai ex gieffino riprenderà dimestichezza con i ritmi quotidiani. In attesa che avvenga il grande ritorno in radio dopo il GF Vip, Signorini ha ben pensato di rivolgersi al proprietario dell’emittente, Lorenzo Suraci. (“Tu che ca*** ne sai?”. GF Vip 7, Attilio Romita è una furia con Charlie Gnocchi).

“Riprendilo a lavorare in radio”, sono state le parole ironiche del padrone di casa del GF Vip 7, a cui si sono uniti in modo altrettanto ironico anche Sonia Bruganelli, Raffaella Fico, Maria Teresa Ruta, Michele Cucuzza e Gianmaria Antinolfi. La gag ha avuto inizio da un altro momento divertente condiviso sui social da Charlie stesso.

Il video di Gnocchi mostrava l’incontro sotto forma di gag tra lo speaker e il presidente che scherzando, provava a spiegargli che non fosse più così semplice ‘convincerlo’ a riavere la sua postazione in radio. Ovvio che i due stessero solo ironizzando.