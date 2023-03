GF Vip, minacce di morte ai concorrenti. Il tema degli hater e dei messaggi sui social torna prepotentemente d’attualità dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Soltanto qualche giorno fa Ginevra Lamborghini aveva fatto sapere: “A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa […] Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una”.

“Spero che tu Ginevra muoia al Fashion Week perché sei ridicola” questo il messaggio recapitato all’ex gieffina. Ma evidentemente Ginevra non è stata l’unica a ricevere minacce di questo tipo. Lo stesso Alfonso Signorini durante la puntata di ieri, giovedì 2 marzo, ha fatto sapere: “Sicuramente il web sbaglia, perché le considerazioni che si fanno sui social sono veramente crudeli. Voi che sostenete questo programma, penso che sarete i primi a capire che i social sono la terra di nessuno”.

Alfonso Signorini sulle minacce di morte: “Sono cose orribili”

Nell’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha affrontato il tema delle minacce di morte: “A Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale – le parole del conduttore – Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente. La passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano alla situazione”.

“Io sono dell’idea – ha proseguito Alfonso Signorini – che basterebbe una carta d’identità sui social e tutto questo finirebbe, perché quando uno ci mette la faccia i leoni da tastiera se ne stanno a casa. Purtroppo in Italia questa semplicissima legge non c’è. Per di più, mi dicono che gli insulti peggiori vengono da profili fake, costruiti ad arte, con 3 o 4 follower, e che dietro si nascondono certe identità…”.

Anche l’ex gieffina Matilde Brandi ha fatto sapere: “Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Grande Fratello Vip e le minacce che vengono rivolte ai concorrenti. L’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto. Imparate a sostenere chi vi piace e non ad insultare chi non vi piace”. Stesso discorso per Manila Nazzaro: “L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli anziani”.

