GF Vip, Milena Miconi litiga con Alberto De Pisis. Proprio nell’ultima puntata del reality c’è stato un duro e inatteso confronto tra Alfonso Signorini e Milena Miconi. L’ex stella del Bagaglino ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata a piangere nei giorni scorsi. In suo soccorso sono arrivate le parole di Manila Nazzaro.

“Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il GF Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…”. Ma il conduttore non ha avuto pietà e ha accusato Milena: “Tu hai usato i tuoi capelli fluenti per nascondere cosa dicevi alla Murgia…Cosa le dicevi nascosta tra i tuoi capelli?”. Nelle ultime ore, poi, Milena ha avuto un diverbio con Alberto De Pisis.

Milena Miconi litiga con Alberto De Pisis per le pulizie della casa

Milena Miconi ha chiesto spiegazioni ad Alberto De Pisis sullo stato di sporcizia in cui versa la cucina della Casa e l’influencer ha risposto in malo modo: “Io e Luca Onestini abbiamo lavato davvero tanti piatti, ma Edoardo non ha contribuito, nonostante poi lo vedessi preso a giocare a biliardo. Questo è…quando abbiamo chiuso l’acqua c’era l’acqua alta e nera, io ero al piano e non so che situazione c’era al lavandino e se si poteva evitare. Ma non sono stato io, dillo a Luca ed Edoardo…Sono l’unico che lo fa, per questo non voglio sentirmelo dire”.

Ne è nata una discussione con Milena Miconi che si è alterata: “Se io sono con Ivana e Oriana e loro fanno altro posso dire a loro ‘Guardate che c’è da fare questa cosa. Se non la fanno loro, siccome siamo in tre, lo faccio io perché a me mi fa schifo, questo voglio dirti. Io capisco quello che vuoi dire tu…”. “L’importante è che tu l’abbia capito – ha ribattuto Alberto De Pisis a sua volta piuttosto nervoso – perché già di prima mattina così mi sembra davvero un po’ eccessivo”.

Scintille mattutine tra Alberto e Milena ⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/qLEkDhrItI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2023

Niente da fare, i due non trovano un accordo e alla fine Milena Miconi sbotta: “Ma è una roba schifosa, vergognosa. Piuttosto mi metto a pulire io… Mi fa proprio schifo, il lavandino fa veramente pietà. Mi viene da vomitare, non so come fate a non rendervene conto. Questa è una cosa vergognosa. Non te la devi prendere sul personale. Io dico a te perché c’eri tu nel turno di ieri sera. Non sto dicendo che tu non pulisci. Ma non riesci a capire. Mi fa schifo, tu ieri eri nel gruppo di quelli che dovevano pulire”.

