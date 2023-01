GF Vip, Pierpaolo Pretelli su Luca Onestini. Senza dubbio Luca Onestini è uno dei personaggi più in vista nella Casa del GF Vip. Non soltanto per la sua bellezza, of course, ma anche per i suoi atteggiamenti. Il suo rapporto con Nikita Pelizon è stato al centro delle attenzioni e ultimamente i due sono arrivati allo scontro. Dopo averle chiuso la porta in faccia Luca è stato duramente criticato nella diretta da Nikita. E subito dopo la puntata Onestini ha voluto mettere i puntini sulle i.

“Io fossi in te mi vergognerei come un cane – ha detto Luca Onestini a Nikita Pelizon – si la mano te l’ho toccata, sì come ad altre persone ma tutte le altre schifezze che ti sei inventata mi fanno vomitare!”. Nelle ultime ore, inoltre, Luca ha polemizzato con Giulia Salemi. Quest’ultima sarebbe colpevole di avercela con lui e scegliere solo i messaggi social negativi. Giulia gli ha risposto dicendo che, anzi, lei seleziona i messaggi meno gravi su di lui. A questo punto ha voluto dire la sua anche Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli a gamba tesa su Luca Onestini

Come tutti ricordano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati protagonisti della quinta edizione del GF Vip. I due si sono innamorati e da allora fanno coppia fissa, anzi sembra che sia in arrivo la proposta di matrimonio… L’ex velino di Striscia La Notizia è voluto intervenire sulle parole usate da Luca nei confronti di Nikita. Il suo attacco, tuttavia, si è rivelato a 360 gradi e il gieffino ne è uscito letteralmente distrutto.

Ospite del GF Vip Party Pierpaolo Pretelli ha distrutto Luca Onestini: “Ok qui sembra un po’ il telefilm The Lady. […] Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio. Co ste camice de me**a che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto. Nei tuoi panni, sì certo aspetta che ci mettiamo. Ci vuole coraggio a mettersi quella roba caro Luca devo dirtelo”.

Parole approvate da Soleil Sorge: “Sai che lui è l’unico fidanzato di cui non ho mai indossato camice e t shirt? Io vorrei capire una cosa, è stata Nikita a essersi presa di lui, poi lui le ha dato il palo. E poi qualcuno gli dica che ci sono i video di lui e Nikita. Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry. In ogni caso adesso lei ha chiesto scusa e voleva far pace. Lei ha fatto il suo passo verso di lui. Perché quindi lui è così arrabbiato?”. E Pierpaolo ha rincarato la dose: “Saranno le camice e le giacche, secondo me quelle portano… un’energia terribile mamma mia!”.

