“Stammi lontana, è meglio per te”. GF Vip lite furiosa tra Sophie Codegoni e Lulù: è successo davanti a tutti

Guerra nella casa del Grande Fratello tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. La bomba è esplosa nel pomeriggio di oggi. Pesante il confronto. Ancora una volta la discussione è partita intorno ad Alessandro Basciano. Nelle ore scorse Jessica Selassié aveva interrotto Sophie e Alessandro nella notte. Si era infatti presentata davanti al letto dove si stavano coccolando, interrompendo di fatto le loro effusioni come osserva il sito Funweek che riposta i tweet degli utenti.



“Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” scrivono alcuni sui social alla vista dell’atteggiamento di Jessica Selassié. Anche la sorella Lulù nei giorni scorsi aveva provato a farla ragionare ma a quanto pare non intende rassegnarsi, nemmeno davanti all’evidenza. E oggi Sophie Codegoni ha voluto dire la sua.



“Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica” ha detto Sophie Codegoni. Parole che hanno provocato la reazione di Jessica “Non mi aspettavo alcune battute da te, mi hai imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento”.







Tra Jessica e Sophie Codegoni è poi intervenuta anche Lulù in difesa della sorella. “Ma cosa cao sono queste urla? Non stiamo al mercato. Ma quali battutine? Stiamo tranquille. Se avevamo un problema manco ti parlavamo. Ma basta”. “Mi parlate come se avessi rubato il fidanzato a qualcuno! Mi fate sempre battute, è tutto il giorno” ha risposto la Codegoni.

“Io coona non sono. Volete giocare con le frecciatine? Va bene, rispondo con le frecciatine anche io. Io sono buona e cara, ma dopo mi rompo. Adesso divento sarcastica anche io e fidati che sono tremenda” ha aggiunto Sophie Codegoni. “Ma chi le fa? A me non interessa fare questi giochi. Ma io sto pensando ai ca*i miei” ha concluso Lulù furiosa.