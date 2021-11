“Finiscila, non ne posso più”. Katia Ricciarelli fa a pezzi Soleil Sorge, poi il caos nella cucina del GF Vip

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Scontro tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge e il motivo del contendere è la cucina in disordine. “Veramente facciamola sta preghiera a tutti perché non è normale ci siano sempre due a pulire qui. Guardate. Dai ragazzi”, ha detto Katia Ricciarelli. La cantante lirica irritata ha continuato: “Fa finta di niente, non va bene. Perché dobbiamo litigare per questo?”. Anche Manila Nazzaro si è detta d’accordo con lei.

“Quando si butta via una cosa non si può lasciare il recipiente qui e mollare tutto questo… non si può fare”, ha proseguito. A questo punto è intervenuta Soleil Sorge che ha cercato di giustificarsi. “Questo l’ho appena svuotato io, Katia”, ha provato a dire. E Katia Ricciarelli l’ha subito redarguita: “Ho visto che l’hai svuotato e proprio perché l’ho visto, hai fatto così e hai messo il coso qua”. L’influencer ha aggiunto di aver seguito alla lettera le sue indicazioni, ma Katia non si è detta per nulla d’accordo: “Io ti ho detto di metterlo a bagno perché è giusto, ma lasciare un lavandino così, con la gente che poi…”

Soleil Sorge a quel punto ha rilasciato: “Ma eravate qui, cosa ci vuole a far questo? È fatto. Ho visto che vi trovavate qui e ho pensato che stesse lavando. Cosa ci vuole a fare scorrere un po’ d’acqua…così è fatto”. Perplessa Katia Ricciarelli ha risposto: “Ah beh, se tu fai così a casa allora siamo apposto!”.

Questa frase di Katia Ricciarelli ha portato a una reazione forte da parte di Soleil Sorge e scatenato uno scontro tra loro.







“No, non faccio così a casa. Allora lasciatemi lo spazio e lo faccio”, ha detto l’influencer. Queste parole non sono piaciute per nulla alla coinquilina: “Ma quale spazio che non c’era nessuno qui, Soleil. Per piacere. Non mi dire così perché non c’era nessuno”. Katia Ricciarelli ha continuato a lamentarsi: “No, questa cosa non si fa” e Soleil Sorge ha cercato di dire qualcosa ma ha bloccato la conversazione. Quindi è proseguito lo sfogo della cantante lirica.

“Ha fatto colazione stamattina e ha buttato la cicca di sigaretta dentro alla tazza. Queste cose non si fanno! Non siamo degli animali con quelli che vengono dietro a pulire. Siamo esseri umani. Guarda, tiè”, ha detto ancora rivolgendosi a Manila Nazzaro. Seccata dal comportamento di Soleil Sorge, Katia Ricciarelli è sembrata piuttosto infastidita: “Poi fanno finta di non capire. Questo non mi piace! Perché parlo italiano, quindi di conseguenza se capite…pulite!! Disprezzo totale. Una sigaretta dentro alla tazza, no”.