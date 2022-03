Dopo l’eliminazione al GF Vip Katia Ricciarelli era sparita dalla televisione. Niente più ospitate al reality saltata pure l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. In tanti si erano chiesti il motivo ricevendo in cambio solo silenzio. La voce che sembrava più forte era quella di una Katia furiosa con la produzione ma non è così. Eppure di ragioni ce ne sarebbero state dopo il mondo in cui era stata criticata nella casa e le polemiche successive alla sua uscita. Sono ancora nella mente di tutti le durissime parole di Clarissa Selassiè.



Durante quella tribolata puntata del GF Vip la principessa aveva usato la mano pesante. “A Katia ma vaffanc*lo” , scriveva una storia instagram Clarissa a televoto ancora aperto. E ancora: “Esci brutta strega. Fai paura. La tua crudeltà fa paura. Vi prego votatela per farla uscire”. Quando poi l’ex soprano era stata davvero eliminata, Clarissa Selassié non si era placata, anzi, aveva rimarcato il suo pensiero: “Festeggerò annualmente questa data, golo alla faccia tua razzista”.



Immediato l’intervento di Alfonso Signorini che condannava, in studio con Katia, il post pubblicato da Clarissa Selassie: “Questa è povertà di cervello – diceva Alfonso – Ti ho scelta e voluta ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto”. Nella puntata successiva Clarissa aveva chiesto scusa davanti a tutto il GF Vip, ma Katia non aveva voluto sapere rispondendo però durante un’intervista a Chi.







“Al GF Vip mi hanno dato della strega, della bugiarda, e alla fine ho scelto di uscire. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Ma, alla mia età, non posso dire ‘Adesso riproviamo’, non ho più tempo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo 5 mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare ‘a riveder le stelle’”. Insomma, Katia si sarebbe auto eliminata.



La ragione della sua assenza dal GF Vip nel parterre riservato agli eliminati non sarebbe dovuta a screzi bensì al Covid. La soprano avrebbe infatti contratto il virus subito dopo essere uscita. La scoperta della positività al tampone è avvenuta circa un paio di settimane fa, spiega sempre TvBlog. Tv Blog che ha assicurato la presenza per stasera di Katia.