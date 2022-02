Ancora altissima tensione al ‘GF Vip’ e ad arrabbiarsi è stavolta Katia Ricciarelli. In attesa di lunedì 21 febbraio, quando vedremo la prossima puntata in diretta, nella Casa le dinamiche continuano ad esserci e una delle problematiche maggiori continua a rimanere la mancanza di pulizia. E la soprano probabilmente ha perso definitivamente ogni tipo di pazienza e l’ha fatto notare davanti all’amica Soleil Sorge. E chissà se adesso non riuscirà anche ad individuare chi le ha creato questo problema.

Ma fortunatamente, oltre a queste polemiche di Katia Ricciarelli, ci sono stati in queste ore momenti bellissimi al ‘GF Vip’. Manila Nazzaro ha ricevuto un messaggio aereo: “MN Avremo cura di te. U #Fans”. Dunque, i fan della showgirl le hanno manifestato grande vicinanza e lei è esplosa di gioia: “Oddio che bello questo messaggio”. Staremo a vedere se ci saranno altre testimonianze di affetto anche per altri vipponi, ma per il momento la scena se l’è letteralmente rubata lei grazie ai suoi sostenitori.

Tutto è successo durante il pranzo di Katia Ricciarelli, come raccontato nei minimi dettagli dal sito ‘Blasting News’. Ma mentre stava mangiando, si è accorta di qualcosa che non era proprio quella che si aspettava. A quel punto ha perso definitivamente la sua pazienza e si è mostrata molto nervosa. Il filmato di Katia più che nervosa è diventato virale in poche ore e sul web c’è già chi si è diviso. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo e che tipo di affermazioni ha fatto la gieffina.





Dunque, Katia Ricciarelli ha sentito un cattivo odore proveniente dal suo piatto e ha capito che qualcuno non lo aveva lavato nel migliore dei modi: “Chi non sa lavare i piatti, non deve farlo”. Si è disgustata non poco per aver sentito una puzza di uova nel suo piatto. Ha preso la decisione di cambiarlo, ma ovviamente spera di non dover più ricorrere a queste soluzioni. Presumibilmente nelle prossime ore non sono da escludere discussioni con qualche coinquilino o coinquilina, se dovesse scoprire chi ha lavato male i piatti.

Intanto, Soleil ha sentito qualcosa fuori dal ‘GF Vip’. Come svelato, avrebbero gridato una serie di insulti all’indirizzo dell’attore. Che, in imbarazzo, ha provato a frenarla dicendo “No, lascia stare, lascia stare”, ma lei l’ha detto con un pizzico di soddisfazione. “Sai cosa urlavano prima fuori? Dicevano Alex è un pezzo di mer.., Soleil non fidarti di Alex”. Vedremo cosa accadrà.