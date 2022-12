GF Vip, Edoardo Tavassi a rischio squalifica. Come tutti sanno dentro la Casa più spiata d’Italia i concorrenti sono piuttosto liberi e Alfonso Signorini del resto ha ricordato di non voler più punire certi comportamenti sopra le righe. A patto ovviamente che non si superi il limite della decenza. Tuttavia esiste un regolamento al quale tutti i vipponi debbono attenersi. Pena l’eliminazione dal gioco. Ebbene recentemente i telespettatori hanno notato qualcosa di sospetto.

Dopo il ‘toccata e fuga’ di Riccardo Fogli, squalificato per aver bestemmiato subito dopo il suo ingresso, e Dana Saber sono entrati altri due vipponi. Si tratta di Davide Donadei e Nicole Murgia. Il primo è un ex tronista di Uomini e Donne ed è noto per la sua love story con Chiara Rabbi. La seconda è attrice fin dalla giovane età nonché sorella del calciatore di serie A Alessandro Murgia. Ebbene, il loro ingresso ha spinto due concorrenti a infrangere il regolamento, almeno secondo alcuni utenti social.

Edoardo Tavassi beccato dai telespettatori: rischia la squalifica?

Antonella Fiordelisi ha approfittato dell’arrivo di Dana Saber per chiederle, nascosta dalla coperta, chi fosse il vippone più amato dal pubblico. Il GF Vip ha sentito tutto e richiamato la nuova arrivata. Anche alla spadaccina toccherà una lavata di capo, ma intanto pure Edoardo Tavassi è stato pizzicato da alcuni telespettatori.

Diversi utenti hanno notato Edoardo Tavassi e Nicole Murgia in atteggiamenti poco chiari. I due si sono ritrovati a stretto contatto e l’ex naufrago ha chiesto qualcosa alla nuova arrivata all’orecchio. Non è chiaro cosa, ma dalle risposte della gieffina i telespettatori hanno fatto due più due. Sembra, insomma, che Edoardo abbia chiesto informazioni sui vip più apprezzati dal pubblico.

‘Antonella è malata di consensi’

Non ci sono conferme, ovviamente, ma c’è chi sostiene che Edoardo Tavassi possa aver chiesto a Nicole Murgia cosa ne pensano gli spettatori di lui e Micol Incorvaia. A quel punto la regia ha richiamato entrambi e li ha invitati a smetterla di parlare in quel modo. A prescindere da cosa si siano detti, infatti, è sicuramente vietato parlare a bassa voce e coi microfoni coperti. Per questo sia Antonella che Edoardo rischiano, così come le nuove arrivate Dana e Nicole.

“Sei volgare e sporca!”. GF Vip, Dana Saber stavolta perde la testa: botte da orbi nella casa (VIDEO)