Delia Duran non è in un momento felicissimo della sua vita. Sicuramente l’esperienza al ‘GF Vip’ si sta rivelando più complicata del previsto, anche se purtroppo erano immaginabili delle difficoltà. Inevitabilmente la presenza di Alex Belli in queste ultime settimane ha reso ancora più difficile la sua permanenza nella Casa e ora fuori dal programma c’è chi ha voluto dire la sua su di lei, visto che la conosce decisamente molto bene e ha vissuto con lei momenti molto importanti.

Intanto, mentre Aldo Montano tirava le orecchie ad Alex Belli colpevole di togliere tempo e spazio agli altri vipponi, è spuntato fuori un video sui social. Si tratta di un fuori onda proprio durante l’ultima diretta del ‘GF Vip’. Soleil Sorge chiede a Delia Duran: “Ma tu perché non sei andata con lui (Alex Belli, n.d.r.)?”. E la risposta della modella è davvero inaspettata. Una frecciata che segna un nuovo livello del rapporto tra le due: “E perché tu non ti fai adesso i cavoli tuoi?”.

Questa persona che è stata importante in passato per Delia Duran ha voluto rilasciare un’importante intervista a ‘Di Più Tv’. E ha espresso grosse preoccupazioni in merito a ciò che sta vivendo al ‘GF Vip’. Chissà se Alfonso Signorini non lo farà intervenire durante la prossima diretta, proprio per fargli esprimere davanti a lei le sue considerazioni. Le sue parole sono comunque molto forti e coinvolgono inevitabilmente anche il marito Alex Belli. Ma vediamo nei dettagli cosa ha detto.





A parlare a ‘Di Più Tv’ è stato l’imprenditore Marco Nerozzi, che è stato sposato con Delia Duran: “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente e Delia subisce e non riesce a staccarsi da lui. Alex la manipola a suo piacimento, Delia vicino a lui si sta facendo solamente del male. Tra l’altro il nostro rapporto è terminato proprio a causa sua, è un uomo falso e si è messo in mezzo al nostro matrimonio”.

Infine, Marco Nerozzi ha aggiunto: “Alex pensa solo a se stesso, a far parlare di sé e non credo che tenga davvero a Delia. Lei è vittima di questa storia, inoltre è confusa e avrebbe necessità di sottoporsi ad un percorso di terapia. Io sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa esclusivamente a se stesso”. Ora, non resta che attendere che tipo di reazione possa avere la gieffina, quando sarà messa al corrente di queste frasi dell’ex coniuge.