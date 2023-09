La notizia era attesa da giorni e adesso è praticamente certa. Il GF Vip 8 di Alfonso Signorini sarà protagonista di una battaglia molto interessante, infatti la decisione di Mediaset è stata molto coraggiosa e questo fa pensare che i vertici siano convinti al 100% che la nuova edizione del reality show possa regalare degli ascolti all’altezza delle aspettative. E quindi per la concorrenza potrebbero esserci più problemi del previsto.

A proposito di coloro che entreranno al GF Vip 8, Alfonso Signorini ha ricevuto una candidatura da parte della figlia di Massimo Ranieri, Cristiana Calone: “Mi piacerebbe avere la possibilità di far vedere come sono nel quotidiano. Non sanno niente della mia vita, delle mie esperienze e dei miei sentimenti. Farei scoprire lati del mio carattere sconosciuti. Non sarei imbarazzata ad essere sempre spiata dalle telecamere, gli imbarazzi sono altri, anzi è carina e stimolante come idea”.

GF Vip di Alfonso Signorini, la decisione di Mediaset

Un’importantissima presa di posizione dall’emittente di Pier Silvio Berlusconi è stata quasi ufficializzata nelle scorse ore. La notizia bomba è stata anticipata dal sito DavideMaggio, mentre sulla pagina Instagram ufficiale del programma è stata confermata la data di inizio, che sarà quella di lunedì 11 settembre. Ma andiamo a conoscere insieme qual è la grande novità che si ritroverà davanti il pubblico.

Il GF Vip avrà un doppio appuntamento settimanale e la seconda puntata è già in programma venerdì 15 settembre su Canale 5, in contrapposizione alla trasmissione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che su Rai1 presenteranno i Music Awards. Ma la sfida con Conti non finirà qui perché Signorini dovrà cercare di avere la meglio sul collega anche nei venerdì successivi, visto che il 22 settembre prenderà il via Tale e quale show.

Grande attesa per capire come il pubblico reagirà a questo scontro Signorini-Conti. Ci saranno grosse variazioni negli ascolti tv oppure ci sarà tanto equilibrio? Non resta che aspettare le prossime settimane per capirlo definitivamente.