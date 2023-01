GF Vip, Daniele Dal Moro e la dedica a Martina Nasoni. Come molti ricordano Daniele e Martina hanno partecipato insieme all’edizione 16 del Grande Fratello, la versione Nip. I due si sono conosciuti e hanno iniziato una liaison tra alti e bassi. Poi lei ha anche vinto quell’edizione. Una volta lasciato il programma i due hanno tentato di far funzionare la relazione tornando alla vita di tutti i giorni. Tuttavia le cose non sono andate come speravano e la storia è arrivata al capolinea.

Alla base della rottura una diversità di vedute e poi il fatto che Martina Nasoni fosse molto più presa rispetto a Daniele Dal Moro. Nonostante tutto i due si sono lasciati in modo civile e anzi sono rimasti buoni amici. Proprio nella serata di ieri, mercoledì 4 gennaio, Daniele ha voluto fare una dedica speciale a Martina. Ma prima il vippone aveva parlato di una clamorosa chiusura del GF Vip: “Se si ammalano altri e poi tre-quattro del cast è positivo, è la fine. Non corrono il rischio che il Covid torni e se torna è un disastro”.

Daniele Dal Moro e la dedica a Martina Nasoni

Mentre si trovava in piscina in compagnia di Andrea Maestrelli e Davide Donadei, Daniele Dal Moro ha voluto fare una dedica all’amica ed ex compagna di avventura al GF Nip. “Voglio fare una dedica ad una mia amica che ha fatto un percorso qua con me bellissimo, la mia amica cuore di latta (Martina Nasoni ndr)” queste le parole pronunciate dal gieffino.

Subito dopo Daniele Dal Moro ha disegnato un cuore col dito sulla vetrata e poco sopra ha scritto “Marty”. Oltre tutto il vip ha raccontato di aver anche sentito l’amica poco prima del suo ingresso nella Casa. Un fatto confermato dalla stessa Martina Nasoni nel corso di un’intervista nella quale ha dichiarato tra l’altro: “Tra me e lui è finita perché litigavamo molto. Io ho un carattere forte, lui pure. Adesso Daniele lo vedete abbastanza pacato, però anche lui ha un bel caratterino. Diciamo che non ci prendevamo molto sotto questo aspetto caratteriale”.

Daniele: -“Voglio fare una dedica ad una mia amica che ha fatto un percorso qua con me bellissimo, la mia amica cuore di latta”



Martina Nasoni ha saputo del gesto di Daniele Dal Moro e ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram. L’ex GF Nip ha condiviso la foto del cuore disegnato da Daniele con la scritta “Marty” commentando con un cuore nero e alcuni puntini di sospensione. Un’ulteriore conferma del loro bel rapporto attuale. Tra l’altro Martina, insieme con Valentina Vignali ed Enrico Contarini, ha voluto inviare dei messaggi di auguri per Natale e Capodanno proprio al gieffino, gesto che lo ha commosso.

