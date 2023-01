Nelle ultime ore si parla molto di Giaele De Donà al GF Vip. E non solo per via delle effusioni con Andrea Maestrelli. I due, infatti, si sono scambiato un bacio appassionato stupendo anche gli altri concorrenti che erano al tavolo con loro. Stavano giocando al “gioco della bottiglia” e la modella non si è tirata indietro. Un momento per stemperare la tensione dopo giorni di litigi e incomprensioni. Tuttavia la situazione che si è venuta a creare non è passata inosservata sia in casa che sul web dove in molti hanno commentato il bacio.

È stata Oriana Marzoli a far girare la bottiglia ed è toccato a Giaele De Donà e ad Andrea Maestrelli scambiarsi il bacio. E non poteva trattarsi di un bacetto fugace: ai due è stato chiesto dagli altri vipponi d baciarsi veramente e ad assistere alla scena c’era anche Nicole Murgia, l’ex fidanzata di Maestrelli. I due ragazzi non si sono tirati indietro ed è partito un bacio che ha fatto urlare in modo entusiastico gli altri concorrenti tanto che Oriana ha esclamato: “Ohh e adesso non possiamo più abbassare il livello”.

GF Vip, “sparita” la collana di diamanti di Giaele De Donà

E dal web arrivano alcune segnalazioni su Giaele De Donà. In particolare su Twitter si parla di un furto al GF Vip: sarebbe sparita la collana di diamanti della modella 24enne. La notizia è stata riportata dal sito Blogtivvu.com e che riferisce anche di un altro particolare: Antonella Fiordelisi avrebbe ricevuto un consiglio da una sua amica (si parla di Sophie Codegoni), prima di entrare in casa, di non portare oggetti costosi che sparirebbero nel nulla.

“Anche Nikita ha confermato e, una volta sollevata la questione, la regia ha censurato perché le concorrenti avrebbero fatto intendere che i “furti” avverrebbero all’esterno della Casa”, si legge ancora su Blogtivvu.com. Ecco un commento che è apparso su Twitter riguardo la misteriosa sparizione: “Collana di diamanti di Giaele sparita. Anto dice che una sua amica (penso Sophie) le ha detto di evitare di portare roba costosa in casa perché magicamente sparisce. Anche Nik. La regia censura perché si capisce che non sono i concorrenti ma qualcuno di esterno”.

Dite che gli scippano la roba mentre li chiudono in camera per quasi due ore? Ma che circo è? #gfvip https://t.co/u4co5YWxR1 pic.twitter.com/R9eVUs7sdd — Luna Lover (@LunaLov57248266) January 4, 2023

Anto dice che una sua amica (penso Sophie) le ha detto di evitare di portare roba costosa in casa perché magicamente sparisce. Anche Nik. La regia censura perché si capisce che non sono i concorrenti ma qualcuno di esterno #donnalisi #gfvip — Lola 💜 (@Lola85229934) January 4, 2023

Nel frattempo Giaele De Donà sente la mancanza di Antonino Spinalbese. L’hair stylist si trova in ospedale per accertamenti e la modella lo ha confessato agli altri vipponi. Sebbene tra i due il rapporto si fosse raffreddato, avevano creato un legame forte e nelle ultime ore la modella si è così espressa: “Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo”.