GF Vip, cosa accadrà nella nuova puntata. Grandi sorprese sono attese questa sera, lunedì 5 dicembre, per il nuovo appuntamento con la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini. Sono tante le dinamiche da seguire, dalla fine della storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli all’inizio di quella tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, passando per le incandescenze di Patrizia Rossetti e Wilma Goich dopo il caso delle offese a Micol e molto altro.

Su Charlie Gnocchi una puntata sì e l’altra pure ci sono telespettatori che ne chiedono la squalifica visto come bersaglia in particolare Oriana. Ma cosa succederà stasera nella nuova puntata? Beh, a svelarlo ci ha pensato The Pipol Gossip. Vi diciamo subito che protagonisti assoluti saranno Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Wilma Goich, Patrizia Rossetti e… Gegia!

La sorpresa per Antonino e il confronto tra tre primedonne

Antonino Spinalbese recentemente è finito al centro delle polemiche soprattutto per il comportamento che ha avuto con Oriana Marzoli. Soprattutto Edoardo Donnamaria ha ‘bocciato’ il coinquilino: “Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr****ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla”. Ma stasera per Antonino non si parlerà di questo, bensì ci sarà una grande sorpresa: al GF Vip arriveranno infatti le sue due sorelle.

Se per Antonino si prevede un momento dolcissimo – e magari qualche lacrima – per Pamela Prati, Wilma Goich e Patrizia Rossetti ci sarà ben poco da ridere. È previsto infatti un duro confronto tra loro, anche se non si conosce ancora l’argomento della discussione. Tra Wilma e Patrizia, legate da un rapporto di amicizia e complicità, sembra essere sceso il gelo ultimamente. Ma in tutto questo cosa c’entra Pamela Prati? Lo scopriremo stasera.

Spazio poi a Gegia e al caso Mehmet. La comica aveva dichiarato di essersi perdutamente innamorata di uno sconosciuto all’aeroporto di Instanbul, ma di non essere più riuscita a raggiungerlo. La sua versione è che l’uomo sia rimasto in Burkina Faso per lavoro e non sia potuto tornare a causa della guerra civile. C’è chi pensa che l’uomo non esista o che si tratti di un truffatore. Ma proprio Mehmet ha parlato, rilasciando un’intervista a FanPage. Dunque presto il mistero potrebbe essere svelato…

