Si va completando il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, già gieffina, le opinioniste della prossima edizione del reality show di Canale 5. Prendono il posto di Antonella Elia e Pupo. Nella lista ufficiosa dei “vipponi” del reality-show, spiccano anche: Katia Ricciarelli, Alex Belli, Ainett Stephens, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Totò Schillaci, Soleil Sorge, Sophie Codegoni (tronista e nuova fiamma di Fabrizio Corona) e Raz Degan.

Alcuni vip potrebbero bissare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Si dice, infatti, che potrebbero bissare l’esperienza tra le mura di Cinecittà: Francesca Cipriani (diventata nota proprio dopo aver preso parte a un’edizione Nip del reality-show Mediaset), Pamela Prati (pronta a rimettersi in gioco dopo il “Mark Caltagirone Gate”), Carmen Russo (protagonista di una recente stagione del format di Canale 5) e Raffaella Fico (ex di Mario Balotelli).

Tra i nomi dei figli dei vip che potrebbero partecipare c’è quello di Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. A dare per certa la partecipazione di Pisu al GFVip è Davidemaggio.it, dopo averlo anticipato nelle scorse settimane. Il caso di Nicola Pisu è emerso mesi fa agli onori delle cronache, dopo che Patrizia Mirigliani aveva rivelato pubblicamente, in occasione di una sua intervista a Verissimo, dei problemi di tossicodipendenza patiti da suo figlio in età giovanile e di come si fosse trovata costretta anche a gesti difficili per una madre.





“Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata”.

Nicola Pisu ha 32 anni, è riuscito a risollevarsi negli anni successivi, anche grazie al sostegno familiare: “Nicola sta facendo un percorso terapeutico – aveva detto Mirigliani – ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza. Si è sentito smarrito, è buono ma è anche fragile. Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”.