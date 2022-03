Il ‘GF Vip’ è ormai terminato da quasi una settimana. Lunedì 14 marzo è infatti avvenuta la proclamazione della vincitrice Jessica Selassié, che è stata in grado di battere in finale Davide Silvestri nell’ultima sfida al televoto. E ora a distanza di giorni a fare rumore è ciò che è successo alla Casa più spiata d’Italia. Infatti, è stato fatto circolare in rete un video riguardante la struttura, che ha lasciato tutti con un po’ di amaro in bocca e una certa nostalgia, dopo tanti mesi passati in compagnia dei vipponi.

A proposito di alcuni concorrenti dell’ultimo ‘GF Vip’, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié stanno andando a convivere e, come spiegato da lui al settimanale ‘Di Più’ andranno a vivere nell’appartamento di lui a Roma, quello che condivide con suo padre. Ma si tratta di una struttura su due livelli e il piano sotto sarà tutto per i due ex vipponi di Alfonso Signorini che devono al ‘GF Vip’ il nascere della loro bellissima storia d’amore. Manuel ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per lei, ha aggiunto un bagno e ha riempito la casa di specchi.

In alcune immagini fatte trapelare nelle scorse ore da un utente è stato possibile osservare cosa è successo alla Casa del ‘GF Vip’, che ormai non ospita più nessuno ed è quindi vuota. C’è stato un vero e proprio smantellamento, come riferito da ‘Blasting News’ sul suo sito. Ma c’è da sottolineare un aspetto molto importante, infatti tutto ciò che è stato eliminato, visto che occorrerà fare un altro tipo di preparazione per l’edizione numero 7, non sarà sprecato. Un gesto davvero significativo.





I mobili, gli arredi e tutti gli altri utensili utilizzati per l’edizione del ‘GF Vip’ da poco conclusa saranno dati in beneficenza e quindi per il ‘GF Vip 7’ tutto sarà diverso e più originale. Nelle immagini si possono vedere i lavori in corso e l’eliminazione di quello che c’era nell’abitazione dei gieffini. E ovviamente nei commenti degli utenti a farla da padrona sono stati commenti tristi e nostalgici perché è davvero dura per loro osservare le condizioni attuali della Casa, ben diverse rispetto a pochi giorni fa.

E gli utenti che seguono il ‘GF Vip’ hanno commentato: “La cucina no!”, “Com’è strano vedere la Casa così”, “Oddio, mi sento vuota dentro”, “Ha fatto male”, “Tanto per stare ancora più male”, “Ora lasciamoli stare”. Tanta tristezza dunque nel pubblico, che ora non vede già l’ora che possa arrivare al più presto la nuova edizione del reality show.