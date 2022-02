“Adesso tocca a te”. GF Vip, Soleil provoca Manila. Poi quel gesto davanti alle telecamere

Ancora tempo di battibecchi al ‘GF Vip’. A rendersi autrici di situazioni sicuramente non piacevoli nella Casa più spiata d’Italia sono state Soleil Sorge e Manila Nazzaro, che si sono sfidate verbalmente. E l’ex ‘UeD’ ha anche fatto un gestaccio nei confronti della coinquilina, che è rimasta poi senza parole. Il tutto si è consumato sotto lo sguardo di altri gieffini, che hanno assistito alla scena. E il filmato in questione è stato anche visto da numerosi utenti, che hanno commentato l’accaduto.

Intanto, prima di dirvi tutto su Soleil Sorge e Manila Nazzaro, sembra certo l’addio di Katia Ricciarelli. Stando ad una locandina pubblicata sui social network da una telespettatrice, Katia Ricciarelli dovrà essere presente il 12 e 13 marzo ad uno show teatrale al ‘Ciak’ della capitale Roma. Lavorerà come voce narrante dello spettacolo e quindi avrà bisogno di prepararsi al meglio per l’evento. E al suo posto ci sarebbe dunque Alex Belli, che sta ultimando la sua quarantena per rispettare le regole anti-Covid.

Nonostante inizialmente sembravano fossero delle amiche inseparabili, tra Soleil Sorge e Manila la tensione si è via via acuita e ora un riavvicinamento totale pare lontano. Non si risparmiano nemmeno derisioni e battutine, come successo qualche ora fa. La gieffina è salita sulle spalle di Gianluca Costantino e ha iniziato a sfottere la compagna di avventura su uno degli argomenti più ricorrenti di questa edizione, ovvero le pulizie della Casa, delle quali si è occupata moltissimo di tenere in ordine tutto.





Quando si è avvicinata alla Nazzaro, si è potuto sentire Soleil Sorge dirle: “Lavali questi piatti”. E Manila ha replicato immediatamente: “Lavali pure tu Sole, ogni tanto. C’è anche un detersivo famosissimo”. E la giovane ha reagito ancora rendendosi protagonista del gesto dell’ombrello. Indubbiamente l’hanno messa sull’ironia e sullo sfottò, ma questo testimonia che tra le due il rapporto non è più idilliaco come in passato. Poi la finale si avvicina sempre più e tutti stanno cercando le proprie strategie per prevalere.

Tra i commenti apparsi sul web, ce n’è stato uno decisamente duro contro Soleil Sorge: “Quanto è stupida questa ragazza”. Dunque, non tutti si sono proprio divertiti davanti al gestaccio dell’ex ‘Uomini e Donne’ e alcuni si sono schierati dalla parte di Manila Nazzaro. Nei prossimi giorni capiremo di più su come potrà evolvere definitivamente il loro legame.