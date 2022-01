“Ho visto tutto”. GF Vip, errore della regia: Barù avvisa Davide Silvestri. Non doveva succedere

Ancora una situazione inaspettata al ‘GF Vip’. A raccontare tutto è stato il concorrente Barù, il quale è stato molto onesto e ha rivelato al suo compagno di avventura Davide Silvestri di aver assistito a qualcosa che non doveva ovviamente succedere. Si è trattato nello specifico di una distrazione, anzi di un vero e proprio errore da parte della regia del programma. E chissà se adesso non saranno anche presi dei provvedimenti di colui o coloro che hanno commesso questa gaffe davvero inaspettata.

Parlando di Barù, la scorsa notte l nipote di Costantino della Gherardesca ha detto una frase che ha subito riacceso le speranze di chi lo vorrebbe insieme alla maggiore delle principesse Selassié. “Dormiamo insieme stanotte?” ha chiesto a Jessica. E lei: “Va bene, io non ho paura. Sei tu che non sei pronto, che sei un timidone, sai che sono brava a provocare: non mi provocare”. “No io dormo solo stanotte, un altro mesetto e sono pronto”, ha risposto scherzando il gieffino. E in tanti sperano in questa coppia.

Quando le puntate in diretta del ‘GF Vip’ volgono alla loro conclusione, i protagonisti del reality show di Alfonso Signorini restano ovviamente a parlare di ciò che è accaduto durante l’appuntamento. Ed è in questa occasione che Barù ha smascherato gli autori, rivelando all’attore Silvestri qualcosa di inatteso. Ha infatti visto, seppur non chiaramente al 100%, una cosa che non doveva ovviamente apparire. Ma l’errore c’è stato eccome e non è stato possibile fare altro da parte della redazione.





Quando Barù è stato chiamato dal conduttore Signorini per fare la sua nomination, ha visto per sbaglio la grafica che faceva riferimento alle nomination precedenti. Cosa che non è prevista dal regolamento: “Sì, ho visto i numeri, è stato un flash. Però te eri tipo l’ultimo e pensavi avessi un solo voto”. Un errore imperdonabile della regia del ‘GF Vip’. A proposito dei nominati, Davide è finito al televoto e dovrà battere Jessica Selassié, Federica Calemme e Giacomo Urtis-Valeria Marini per restare nella Casa.

E la pagina Instagram ‘Grandefratellovipnewsdiretta’ ha immediatamente diffuso il filmato in questione, nel quale Barù ha confessato tutto a Davide Silvestri. E ha scritto: “Barù confessa di aver visto la grafica con i voti delle nomination”. Un’ingenuità che avrà fatto arrabbiare anche Alfonso Signorini, il quale si augura che in futuro episodi simili possano non accadere mai più.